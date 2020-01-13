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Минчанин упал с Эльбруса на высоте 5 тысяч километров. И выжил

14.01.2020 11:00 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Сегодня, 14 января, 36-летний минчанин упал с Эльбруса – самой высокой горной вершины России и Европы. Альпинист-одиночка сровался во время подъема с высоты 4,8 тысячи километров, но удивительным образом выжил. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Пострадавшего беларуса, который сумел попросить о помощи, искали шесть спасателей из Эльбрусского спасательного отряда и два вертолета. Нашли мужчину в 7:25 по местному времени. Минчанина спустили на поляну Азау и передали сотрудникам скорой медицинской помощи, которые обнаружили у него травму грудной клетки. Сейчас все поисково-спасательные работы завершены.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от МЧС КБР (@mchskbr)

МЧС России советует быть предельно внимательными на горных туристических маршрутах.

 
 
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Сегодня, 14 января, 36-летний минчанин упал с Эльбруса – самой высокой горной вершины России и Европы. Альпинист-одиночка сровался во время подъема с высоты 4,8 тысячи...
 
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