Минчанин упал с Эльбруса на высоте 5 тысяч километров. И выжил

Источник материала: KYKY

Сегодня, 14 января, 36-летний минчанин упал с Эльбруса – самой высокой горной вершины России и Европы. Альпинист-одиночка сровался во время подъема с высоты 4,8 тысячи километров, но удивительным образом выжил. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Пострадавшего беларуса, который сумел попросить о помощи, искали шесть спасателей из Эльбрусского спасательного отряда и два вертолета. Нашли мужчину в 7:25 по местному времени. Минчанина спустили на поляну Азау и передали сотрудникам скорой медицинской помощи, которые обнаружили у него травму грудной клетки. Сейчас все поисково-спасательные работы завершены.

МЧС России советует быть предельно внимательными на горных туристических маршрутах.