ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Гродненской региональной таможне рассказали, как возмещаются таможенные пошлины и налоги при ввозе автомобилей по Указу № 140

14.01.2020 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

В Гродненской региональной таможне рассказали, как возмещаются таможенные пошлины и налоги при ввозе автомобилей по Указу № 140

Положениями Указа Президента Республики Беларусь от 10.04.2019 № 140 «О возмещении таможенных пошлин, налогов» (далее – Указ № 140) предусмотрено возмещение из республиканского бюджета 50 процентов таможенных пошлин, налогов, подлежащих уплате при ввозе на территорию Республики Беларусь транспортных средств для личного пользования, таким категориям граждан, как инвалиды I или II группы, родители (усыновители, удочерители) в многодетных семьях.

Возмещение  таможенных пошлин, налогов в соответствии с Указом № 140 предоставляется однократно в течение одного года со дня выпуска транспортного средства в свободное обращение.  В данном случае речь идет не о календарном годе (с 1 января по 31 декабря), а о годе, исчисление которого начинается со дня предыдущего выпуска транспортного средства в свободное обращение с возмещением.

Например, если транспортное средство ввезено и выпущено в свободное обращение с возмещением 1 мая 2019 года, то следующее транспортное средство с возмещением можно будет ввезти через год, начиная со 2 мая 2020 года.

Обращаем внимание, что действие Указа № 140 распространяется на транспортные средства, которые выпущены в свободное обращение в Республике Беларусь с 13 апреля 2019 года.

www.grt.customs.gov.by
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Положениями Указа Президента Республики Беларусь от 10.04.2019 № 140 «О возмещении таможенных пошлин, налогов» (далее – Указ № 140) предусмотрено возмещение из...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Давид-Городке водитель сбил пешехода и скрылся
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
14.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика