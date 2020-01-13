В Гродненской региональной таможне рассказали, как возмещаются таможенные пошлины и налоги при ввозе автомобилей по Указу № 140

Источник материала: Вороновская газета





Положениями Указа Президента Республики Беларусь от 10.04.2019 № 140 «О возмещении таможенных пошлин, налогов» (далее – Указ № 140) предусмотрено возмещение из республиканского бюджета 50 процентов таможенных пошлин, налогов, подлежащих уплате при ввозе на территорию Республики Беларусь транспортных средств для личного пользования, таким категориям граждан, как инвалиды I или II группы, родители (усыновители, удочерители) в многодетных семьях.

Возмещение таможенных пошлин, налогов в соответствии с Указом № 140 предоставляется однократно в течение одного года со дня выпуска транспортного средства в свободное обращение. В данном случае речь идет не о календарном годе (с 1 января по 31 декабря), а о годе, исчисление которого начинается со дня предыдущего выпуска транспортного средства в свободное обращение с возмещением.

Например, если транспортное средство ввезено и выпущено в свободное обращение с возмещением 1 мая 2019 года, то следующее транспортное средство с возмещением можно будет ввезти через год, начиная со 2 мая 2020 года.

Обращаем внимание, что действие Указа № 140 распространяется на транспортные средства, которые выпущены в свободное обращение в Республике Беларусь с 13 апреля 2019 года.

www.grt.customs.gov.by