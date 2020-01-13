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«Обменяла чеки «Имущество» на акции. И 20 лет никаких дивидендов нет»

14.01.2020 15:39 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

«Обменяла чеки «Имущество» на акции. И 20 лет никаких дивидендов нет»
АиФ

У меня было 215 чеков «Имущество»: в марте 1998 г. сберкасса в Бобруйске выдала мне 214 чеков, а один остался на карточке. Когда я обратилась в отделение Госбанка с вопросом, куда лучше вложить эти чеки, мне порекомендовали один из заводов, он тогда был прибыльным.

27 августа 1998 г. я отдала эти чеки заводу, и мне выдали сертификат акций в количестве 107 простых именных акций стоимостью по номиналу одной акции 70 000 руб. на сумму 7 490 000 руб.

В начале 1999 г. я получила от завода 22 руб. дивидендов, а после этого вот уже 20 лет никаких дивидендов нет.

Когда я недавно позвонила, мне бухгалтер сказала: ваши чеки находятся в банке. Я обратилась в банк, а там никаких чеков нет и никогда не было. Оказывается, еще в 2012 г. мне якобы отправляли сообщение, что в банке открыт счет на мое имя, а на нем ценные бумаги не учитываются.

Словом, когда я еще раз обратилась в банк, мне ответили, что никаких чеков нет, а у них просто есть данные, у кого имеются акции, все вопросы нужно решать с заводом. Так что с этими акциями нас при распаде СССР надули, в очередной раз обманули.

То же самое получилось с нашими вкладами. В «АиФ» уже много раз печатали письма обманутых вкладчиков. А ведь юридически видно, куда списан кредит счетов по вкладам, и общая сумма там должна быть.

Е. Х., Бобруйск

 
 
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АиФ У меня было 215 чеков «Имущество»: в марте 1998 г. сберкасса в Бобруйске выдала мне 214 чеков, а один остался на...
 
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