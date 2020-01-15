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Усманов заплатит 39 млн долларов за название стадиона в Англии
Источник материала: Tut.by
Компания USM, главным акционером которой является российский бизнесмен Алишер Усманов, приобрела за 30 млн фунтов (39 млн долларов) права на название будущего стадиона «Эвертона»,
Также на этом собрании было объявлено о втором по величине в истории клуба показателе дохода за сезон в размере 188 млн фунтов (245 млн долларов).
Ожидается, что новая арена ливерпульского клуба будет построена в Ливерпуле в районе дока Брэмли-Мур в 2023 году. Усманов является бизнес-партнером мажоритарного акционера «Эвертона» Фархада Мошири.
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Об этом сообщает сайт «Эвертона».
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