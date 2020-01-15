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Усманов заплатит 39 млн долларов за название стадиона в Англии

15.01.2020 09:11 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Компания USM, главным акционером которой является российский бизнесмен Алишер Усманов, приобрела за 30 млн фунтов (39 млн долларов) права на название будущего стадиона «Эвертона», сообщает официальный сайт английского клуба, ссылаясь на результаты общего собрания акционеров.


Алишер Усманов. Фото: Reuters

Также на этом собрании было объявлено о втором по величине в истории клуба показателе дохода за сезон в размере 188 млн фунтов (245 млн долларов).

Ожидается, что новая арена ливерпульского клуба будет построена в Ливерпуле в районе дока Брэмли-Мур в 2023 году. Усманов является бизнес-партнером мажоритарного акционера «Эвертона» Фархада Мошири.

Как сообщает championat, Усманов более 10 лет владел акциями лондонского «Арсенала», но в 2018 году продал свою долю основному акционеру «канониров» Стэну Кронке.

 
 
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