|
Пинская школьница дала отпор грабителю
15.01.2020 — Разное | Пинский Вестник
Источник материала: Пинский Вестник>
В Пинске 20-летний грабитель напал на несовершеннолетнюю девушку.
В Пинский ГОВД обратился местный житель с заявлением о нападении на его дочь-подростка. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники уголовного розыска и следственно-оперативная группа. По словам девушки, по дороге домой на нее неожиданно набросился неизвестный мужчина и попытался вырвать сумку. Школьница не растерялась и дала отпор злоумышленнику, после чего он скрылся.
Девушка смогла подробно описать внешность нападавшего. Правоохранители его вскоре задержали недалеко от дома пострадавшей. Пинчанин 1999 года рождения пояснил, что пытался совершить грабеж с целью завладеть деньгами.
Следователи дадут правовую оценку действиям фигуранта.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Пинске 20-летний грабитель напал на несовершеннолетнюю девушку. В Пинский ГОВД обратился местный житель с заявлением о нападении на его...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)