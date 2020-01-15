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Пинская школьница дала отпор грабителю

15.01.2020 — Разное | Пинский Вестник  
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Источник материала: Пинский Вестник

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В Пинске 20-летний грабитель напал на несовершеннолетнюю девушку.

В Пинский ГОВД обратился местный житель с заявлением о нападении на его дочь-подростка. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники уголовного розыска и следственно-оперативная группа. По словам девушки, по дороге домой на нее неожиданно набросился неизвестный мужчина и попытался вырвать сумку. Школьница не растерялась и дала отпор злоумышленнику, после чего он скрылся.

Девушка смогла подробно описать внешность нападавшего. Правоохранители его вскоре задержали недалеко от дома пострадавшей. Пинчанин 1999 года рождения пояснил, что пытался совершить грабеж с целью завладеть деньгами.

Следователи дадут правовую оценку действиям фигуранта.


БелТА

 
 
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В Пинске 20-летний грабитель напал на несовершеннолетнюю девушку. В Пинский ГОВД обратился местный житель с заявлением о нападении на его...
 
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