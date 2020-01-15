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Госпромнадзор информирует

15.01.2020 — Разное | Кобринский вестник  
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Источник материала: Кобринский вестник

На территории Брестской области проходят магистральные газопроводы и нефтепроводы, эксплуатируемые ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» и ОАО «Гомельтранснефть Дружба». Для обеспечения безопасной эксплуатации трубопроводов и кабелей технологической связи устанавливаются охранные зоны – в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в пределах от 50 до 100 метров от оси трубопровода с каждой стороны. Земельные участки, входящие в охранные зоны магистральных трубопроводов, не изымаются у землевладельцев и землепользователей и используются ими для проведения сельскохозяйственных и иных работ с обязательным соблюдением требований Правил охраны магистральных трубопроводов, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 11 апреля 1998г. №584. Данными Правилами утвержден порядок обустройства трасс трубопроводов – для обозначения трассы на местности используют опознавательные столбы высотой 1,5–2 м от поверхности земли с информационно-предупредительной табличкой; установлены расстояния охранных зон и что запрещается в охранных зонах магистральных трубопроводов.

Повреждение магистральных трубопроводов, находящихся под высоким давлением, может сопровождаться взрывом большой разрушительной силы и пожаром, дымом с повышенным содержанием токсичных продуктов сгорания. Последствиями чрезвычайных ситуаций может стать гибель людей, скота, разрушение близлежащих зданий, сооружений, а в последствии – большие материальные затраты на восстановительные работы и временное прекращение подачи транспортируемых углеводородов потребителям.

ИНФОРМАЦИОННО: за нарушение Правил охраны магистральных трубопроводов предусмотрено наложение штрафа на физическое лицо в размере от 10 до 40 базовых величин, на индивидуального предпринимателя – до 50 базовых величин, а на юридическое лицо – до 200 базовых величин (часть 1 ст. 18.40 «Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях»).

Правилами охраны магистральных трубопроводов определено, что запрещается в охранных зонах:

– перемещать, засыпать, повреждать опознавательные и сигнальные знаки, контрольно-измерительные пункты; возводить любые постройки и сооружения;

– проникать на территорию или открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной связи, блок-боксов систем телемеханики, ограждений узлов линейной арматуры, радиорелейных станций, станций катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев и других линейных устройств, зданий и сооружений трубопроводов, открывать и закрывать краны и задвижки, отключать или включать средства энергоснабжения и телемеханики трубопроводов;

– устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей;

– разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие трубопроводы от разрушения, а прилегающую территорию и окружающую местность – от аварийного разлива транспортируемой продукции;

– бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами, производить дноуглубительные и землечерпальные работы;

– разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня;

– производить самовольные, не согласованные с предприятиями трубопроводного транспорта раскопки и земляные работы, а также осуществлять всякого рода действия, которые могут нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов, средств технологической связи и телемеханики либо привести к их повреждению.

Данный вопрос открыт и актуален в нашем обществе. В целях безусловного соблюдения требований Закона Республики Беларусь «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера», Директивы Президента Республики Беларусь от 11.03.2004г. № 1 «О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины», для защиты общественных и государственных интересов, эксплуатация магистральных трубопроводов контролируется как эксплуатирующими организациями, так и государственными надзорными органами. Каждый должен помнить – проще предотвратить, чем справится с чрезвычайной ситуацией и негативными последствиями!

Николай ВОЛКОВ, старший государственный инспектор отдела надзора Гомельского областного управления Госпромнадзора.

 

 
 
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