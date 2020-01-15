ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Осторожно!   Бешенство!

15.01.2020 — Разное | Кобринский вестник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Кобринский вестник

На территории Кобринского района значительно осложнилась ситуация по бешенству – зарегистрировано 3 лабораторно подтвержденных случая бешенства у лисиц: 20.12.2019 в аг. Городец, 23.12.2019 – в д. Босяч и 04.01.2020 в д.  Б. Лепесы. Это создает реальную угрозу заболеваемости бешенством населения района.

Бешенство — одно из самых опасных, заразных заболеваний, которому могут быть подвержены люди, звери и птицы.

         Возбудитель бешенства — особый вирус, который содержится в слюне больного животного. Как правило, заражение происходит через укус, возможно также при попадании слюны бешеного животного в царапину и ссадину, при соприкосновении с предметами, на которые попала слюна больного бешенством зверя.

         Бешеные животные покидают свои стаи и места обитания. Преодолевая расстояния в несколько десятков километров в сутки, они могут перенести инфекцию на территории, ранее от неё свободные, забежать в населённые пункты, где могут покусать человека или домашних животных.
Характерный признак бешенства диких животных – потеря страха перед человеком.

Особую опасность представляют больные лисы, которые, в отличие от других животных, часто не проявляют агрессии, а делаются доверчивыми, ласковыми, заходят на территории населённых пунктов, легко идут к людям в руки. Здоровое животное никогда добровольно не пойдет к человеку и убежит при любой попытке приблизиться. Для больных бешенством животных вообще является характерным желание искать помощи у человека. Попытка приютить, выходить такое животное, так же как и снять с легко доставшейся добычи шкуру, может иметь трагические последствия.
         Самой надёжной гарантией от заражения бешенством является устранение риска получения укуса, оцарапывания или контакта голыми руками с шерстью больного животного.  Ни в коем случае не подходите к больному животному, не пытайтесь его поймать.

            Если же нежелательный контакт с животным случился (укус или ослюнение), немедленно обратитесь к врачу в травматологический кабинет.  Промедление смерти подобно! Вопрос о тяжести повреждения и о необходимости назначения прививки решает врач.
Для профилактики бешенства после укуса больного животного используется антирабическая вакцина (6 прививок) и антирабический иммуноглобулин. При своевременном применении этих препаратов и соблюдении необходимого режима гарантирована полная защита от заболевания бешенством даже при укусах заведомо больным бешенством животным.

В связи со сложившейся неблагополучной ситуацией по бешенству на территории района, напоминаем охотникам о необходимости пользоваться резиновыми перчатками и в тех случаях, когда снимают шкуры диких животных, у которых не наблюдалось никаких подозрительных симптомов заболевания.

Помните! Бешенство – одно из немногих заболеваний, средствами лечения которого медицина пока не располагает. И только совместная, целенаправленная работа всех заинтересованных служб и ведомств позволит предупредить эту коварную инфекцию. 

Ирина Ступак, энтомолог Кобринского зонального центра гигиены и эпидемиологии.                                   

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Осторожно!   Бешенство!
 
Новости дня
Новости разные
 
Нацбанк рассказал об инфляции в декабре 2019 года
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

14.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
15.01.2020
Полесская правда
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Радзiма

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика