Осторожно!   Бешенство!

Источник материала: Кобринский вестник

На территории Кобринского района значительно осложнилась ситуация по бешенству – зарегистрировано 3 лабораторно подтвержденных случая бешенства у лисиц: 20.12.2019 в аг. Городец, 23.12.2019 – в д. Босяч и 04.01.2020 в д. Б. Лепесы. Это создает реальную угрозу заболеваемости бешенством населения района.

Бешенство — одно из самых опасных, заразных заболеваний, которому могут быть подвержены люди, звери и птицы.

Возбудитель бешенства — особый вирус, который содержится в слюне больного животного. Как правило, заражение происходит через укус, возможно также при попадании слюны бешеного животного в царапину и ссадину, при соприкосновении с предметами, на которые попала слюна больного бешенством зверя.

Бешеные животные покидают свои стаи и места обитания. Преодолевая расстояния в несколько десятков километров в сутки, они могут перенести инфекцию на территории, ранее от неё свободные, забежать в населённые пункты, где могут покусать человека или домашних животных.

Характерный признак бешенства диких животных – потеря страха перед человеком.

Особую опасность представляют больные лисы, которые, в отличие от других животных, часто не проявляют агрессии, а делаются доверчивыми, ласковыми, заходят на территории населённых пунктов, легко идут к людям в руки. Здоровое животное никогда добровольно не пойдет к человеку и убежит при любой попытке приблизиться. Для больных бешенством животных вообще является характерным желание искать помощи у человека. Попытка приютить, выходить такое животное, так же как и снять с легко доставшейся добычи шкуру, может иметь трагические последствия.

Самой надёжной гарантией от заражения бешенством является устранение риска получения укуса, оцарапывания или контакта голыми руками с шерстью больного животного. Ни в коем случае не подходите к больному животному, не пытайтесь его поймать.

Если же нежелательный контакт с животным случился (укус или ослюнение), немедленно обратитесь к врачу в травматологический кабинет. Промедление смерти подобно! Вопрос о тяжести повреждения и о необходимости назначения прививки решает врач.

Для профилактики бешенства после укуса больного животного используется антирабическая вакцина (6 прививок) и антирабический иммуноглобулин. При своевременном применении этих препаратов и соблюдении необходимого режима гарантирована полная защита от заболевания бешенством даже при укусах заведомо больным бешенством животным.

В связи со сложившейся неблагополучной ситуацией по бешенству на территории района, напоминаем охотникам о необходимости пользоваться резиновыми перчатками и в тех случаях, когда снимают шкуры диких животных, у которых не наблюдалось никаких подозрительных симптомов заболевания.

Помните! Бешенство – одно из немногих заболеваний, средствами лечения которого медицина пока не располагает. И только совместная, целенаправленная работа всех заинтересованных служб и ведомств позволит предупредить эту коварную инфекцию.

Ирина Ступак, энтомолог Кобринского зонального центра гигиены и эпидемиологии.