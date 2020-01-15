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Мировой океан нагрелся до рекордной температуры в 2019 году. Чем это грозит?

15.01.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Мировой океан нагрелся до рекордной температуры в 2019 году. Чем это грозит?

В 2019 году воды Мирового океана нагрелись до рекордных температур за всю историю наблюдений, это говорит об ускорении глобального потепления, пишет The Guardian.

По словам профессора Джона Абрахама из Университета Святого Томаса в Миннесоте, прошлый год был самым теплым за всю историю наблюдений. Эти изменения чреваты более сильными засухами, пожарами,  бурями и высыханием целых континентов. Нагревание океана влечет штормы, а также нарушает круговорот воды. 

Исследователи считают, что к концу столетия уровень воды в океане будет выше примерно на метр. Это, в свою очередь, приведет к перемещению 150 млн человек по всему миру.

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В 2019 году воды Мирового океана нагрелись до рекордных температур за всю историю наблюдений, это говорит об ускорении глобального потепления, пишет The Guardian. По...
 
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