Ирану по барабану. Почему США 40 лет не могут загнать Тегеран под каблук?

Источник материала: Аргументы и факты

Дональд Трамп не учёл специфику этого государства. Иранцы чихать хотели на любые санкции, они всегда готовы воевать. Здесь странным образом сплелись и суровые средневековые традиции, и свобода, которой нет у соседей на арабском Востоке. Америка не знала, что такое современный Иран — поэтому проиграла.

Ночь с 7 на 8 января 2020 г. точно войдёт в историю. «Мы откровенно не любим наших руководителей, — признаётся житель Тегерана инженер Мохсен Самади. — Но едва на американских базах в Ираке взорвались иранские ракеты, в моём доме бурно радовались. Я даже открыл бутылку виски — отпраздновать событие, хотя употребление алкоголя строжайше запрещено законом». В этих взаимоисключающих вещах, пожалуй, и есть весь Иран. Вот уже больше 40 лет Америка любыми методами пытается сместить местный режим, и столько же времени республика живёт под жесточайшими санкциями — такими, какие России и не снились. Тем не менее Иран не прогнулся, да и нищим государство не выглядит: в крупных городах построены современные линии метро, возведены великолепные шоссе, у преподавателей и врачей весьма высокие зарплаты (в среднем на наши деньги 60 000 рублей!), фермеры производят продукты, с удовольствием покупаемые за рубежом. Обозреватель «АиФ» решил разобраться, что же именно сейчас представляет из себя страна, не испугавшаяся бросить вызов США.



Иран под Америку пока не прогнулся, хотя единства там нет. К примеру, на антиправительственной демонстрации в Тегеране протестующие избегали топтать флаги США и Израиля, нарисованные на асфальте, чтобы по ним ходили. За что Трамп похвалил их в Твиттере. Фото: Reuters

Ирану по барабану

Я много раз проходил мимо площади Хомейни в Тегеране и всегда старался убыстрить шаг. Это здешнее «лобное место»: на стреле строительного крана вешают наркоторговцев, насильников, убийц. Обычно собирается огромная толпа, фотографируют казнь на смартфоны, горячо обсуждают. В Иране действует «шариат» — свод законов VII в. За воровство отрезают палец, за повторную кражу отрубают руку, за более мелкие провинности приговаривают к порке плетью. В метро ходят отдельные вагоны для женщин, чтобы те чувствовали себя в безопасности во время часа пик. Все представительницы прекрасного пола (и туристки в том числе) обязаны носить на голове скрывающий волосы платок — хиджаб. «Вам как европейцу такие меры покажутся варварством, и вы будете правы, — вздыхает учитель английского языка Мухаммед Кабири. — Но именно благодаря суровому законодательству я могу спокойно гулять по Тегерану в тёмное время суток, не опасаясь, что у меня отнимут кошелёк. Между прочим, в Саудовской Аравии преступникам публично рубят головы мечом... И Америку кровавые зверства не возмущают: ведь эта страна верный союзник США. Зато, если надо привести пример страшных религиозных фанатиков, упоминают Иран, а вовсе не саудовцев».

Вслед за свержением проамериканского режима шаха Резы Пехлеви в 1979 г. против Ирана были введены жёсткие санкции. Все иранские вклады в банках США заморозили, американским компаниям запретили вести бизнес с иранцами, нефть из «страны зла» перестали покупать в США и Европе. А как прожить республике, полагавшейся только на чёрное золото? Ведь тут даже своей еды толком не было, импорт продуктов достигал 90%. Международным банкам нельзя выдавать Ирану кредиты, в стране не действуют пластиковые карточки Visa и MasterCard. Казалось, Иран должен развалиться. Но ничего подобного не случилось. Республика нашла других покупателей нефти — в Японии, Китае, на Тайване. Развила сельское хозяйство. Привлекла инженеров и строителей из государств, не поддержавших санкции США. В итоге Иран экономически выглядит сейчас намного лучше, чем соседний Ирак, куда американцы принесли «демократию» на штыках. Молодые иранские семьи бесплатно получают квартиры (жильё остаётся в собственности государства), литр бензина на наши деньги стоит 15 (!) рублей, власти субсидируют множество основных продуктов питания — муку, яйца, рис, растительное масло. Цены держатся на одном уровне годами. Стоит чему-то подорожать, люди выходят протестовать на улицы: посему правительство предпочитает не рисковать.

Снаружи страшнее, чем внутри

Иран является теократическим (религиозным) государством. Любые указы президента может отменить лидер иранских мусульман-шиитов — аятолла Али Хаменеи. С другой стороны, иранских женщин-депутатов в парламенте больше, чем до революции, местные девушки активно работают в офисах и водят автомобили. Для сравнения — в Саудовской Аравии женщине нельзя выходить из дома без сопровождения родственника мужского пола. Платки-хиджабы иранки носят чисто формально — сдвигают на затылок, чтобы похвастаться причёской. Алкоголь строго запрещён, но почти у каждого иранца дома в холодильнике стоит водка или виски. Короче говоря, Иран снаружи выглядит куда страшнее, чем внутри. Однако в крупных городах власть непопулярна: народ устал от строгих религиозных правил. В деревнях же «исламскую республику» обожают именно за социальные программы: они позволяют беднякам не думать, где взять хлеб завтра.

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«Мы всегда готовы перейти на худшие условия жизни, лишь бы из Вашингтона не указывали, что нам делать, — заявляет журналист Эмин Айятулли. — Иран существует 2500 лет, мы — основатели древнейшей истории и культуры. У иранцев развит инстинкт самопожертвования, популярен культ мученичества. Мы лучше умрём, чем позволим собой помыкать. Когда в 1980-м на нас напал Саддам Хусейн, иранцы с ножами шли на пулемёты, в ополчении воевали женщины, взяли оружие дети-подростки: во время той войны погиб миллион человек. Разве мы каких-то американцев испугаемся?» Это в Иране и удивительно — и антиамериканское правительство, и прозападная оппозиция сходятся во мнении: на их страну нельзя давить военным путём. Вполне логично, что армия в ответ на убийство американцами генерала Касема Сулеймани не испугалась ударить ракетами по базам США в Ираке. И в самом деле, что Ирану вообще может грозить?

«Почему Америка попятилась?»

«А ничего, — улыбается учитель английского языка Мухаммед Кабири. — Опять санкции? Но, простите за сравнение, это попытка сказать голому человеку: „Я отниму у тебя одежду“. Самое худшее мы уже пережили. Война? США отступили, показав — они могут сражаться только с маленькими странами со старым советским оружием, такими как Югославия, Ирак и Афганистан. В Иране живут 80 млн человек. На вооружении — российские ПВО, новейшие истребители, баллистические ракеты. Потому Америка и попятилась». И верно: американцы привыкли бить, не получая сдачи, например, постоянные обстрелы ракетами той же Сирии. Тут никаких сомнений нет — иранская армия моментально ответит и не будет считаться ни с каким статусом противника. Этого президент США Трамп не знал и сразу же сбавил тон: то он собирался поразить 52 важных цели в Иране, вбомбив его в каменный век, то вдруг решил не начинать войну.

Что же дальше? Скорее всего, Иран постарается получить свою атомную бомбу: именно она является гарантией от военных действий США, как показал случай маленькой Северной Кореи. Кстати, в этом вопросе тоже наблюдается полное единство между иранскими властями и оппозицией — Иран должен стать ядерной державой. На данный момент война не состоялась, поскольку Иран наглядно продемонстрировал силу и свои возможности. В Америке сообразили — её базы в Ираке, Саудовской Аравии, Афганистане превратятся в горящие руины под лавиной иранских ракет, погибнут тысячи солдат. Поэтому собрались привычно бороться санкциями. Которые, впрочем, вот уже 40 лет совсем не помогают.