О криминогенной ситуации в Быховском районе

Источник материала: Маяк Преднепровья

Несколько недель назад в нашем городе появились слухи о том, что по быховским улицам разгуливает маньяк. «Новость» эта была сдобрена страшными подробностями: некий неизвестный зверски истязал молодую девушку. Поговаривали даже о том, что «жертва» впоследствии оказалась в реанимации…

Несмотря на отсутствие в СМИ каких-либо подтверждений ужасающей истории, быховчане активно обсуждают этот «случай». Что ж, «МП» авторитетно заявляет: описанные события выдуманы и не имеют ничего общего с реальностью. Об этом журналисту издания рассказал первый заместитель начальника РОВД – начальник криминальной милиции Андрей Кудров. А вот о том, какова в действительности криминогенная ситуация в районе, и о последних серьезных делах читайте в нашем материале.

За прошлый год отделом внутренних дел райисполкома зарегистрировано 850 заявлений и сообщений о преступлениях и правонарушениях. По линии уголовного розыска совершено 236 преступлений. Особую обеспокоенность вызывает рост грабежей и хулиганств. Кроме того, отмечается рост преступлений в сфере высоких технологий.

– К нам нередко обращаются граждане, ставшие жертвами мошенничества в сети Интернет, – рассказывает Андрей Кудров. – Причем сами же и предоставляют злоумышленникам свои личные данные. Наиболее частые случаи, когда в социальных сетях интернет-пользователей с подставных страниц их знакомых просят перевести деньги, написать номер своей карты. Люди, не удостоверившись в личности человека по ту сторону монитора, передают свои данные, а в итоге, буквально в течение пяти минут, баланс на их счету обнуляется.





Идя по улице, вы нашли банковскую карту. Ваши действия? Андрей Иванович предостерегает: «Здесь только один вариант – находку вернуть хозяину. Не так давно житель нашего райцентра вот так нашел карточку и не придумал ничего лучшего, чем оплатить с ее помощью покупки в магазине. И хотя средств на карточке не оказалось, умысел хищения был. А значит, в его действиях усматривается состав уголовного преступления».

Имущество на сумму, составляющую более 250 базовых величин, было похищено из дачного домика в районе. Хозяин о пропаже заявил не сразу – на даче бывает крайне редко. Однако же это и тот факт, что у правоохранителей не было какой-либо информации и свидетелей преступления, не помешало им оперативно установить виновного и изъять похищенное. Вот так, в условиях полной неочевидности, дело было раскрыто.

Имел место и совершенно курьезный случай. Быховчанин заявил о пропаже дорогостоящего велосипеда из подъезда. Явно «двухколесный» приглянулся нечистому на руку гражданину. А вычислить его удалось намного быстрее, чем предполагали правоохранители. Вернее сказать, злоумышленник сам себя раскрыл. По случайности именно его сотрудники милиции вызвали для дачи свидетельских показаний абсолютно по другому делу. Весь курьез в том, что в отдел мужчина приехал на том самом похищенном велосипеде.

Вспомнил Андрей Кудров и в крайней степени наглое разбойное нападение на квартиру пенсионеров в дневное время. Хозяева открыли дверь незнакомцам, а незваные гости, в ответ на гостеприимство, принялись тех избивать. У женщины с пальцев сняли кольца и скрылись. Один из злоумышленников опрометчиво надел женский перстень. Когда шел по улице, его остановили бдительные сотрудники милиции. Дело было раскрыто в течение нескольких часов.

– Хорошие показатели у группы по наркоконтролю и противодействию торговле людьми, – говорит Андрей Кудров. – За прошлый год выявлено 9 преступлений. Из незаконного оборота изъято 241,547 гр марихуаны. К уголовной ответственности привлечены 5 лиц. Выявлено 4 административных правонарушения в сфере незаконного оборота наркотиков.

В рамках проведения мероприятий, направленных на выявление преступлений в сфере нравственности, выявлено 2 преступления, связанных с распространением порнографических материалов в сети Интернет. По этим направлениям отлично сработал старший оперуполномоченный Иван Ильющенко.

По линии уголовного розыска отмечу работу старшего оперуполномоченного Александра Семина. Профессионализм сотрудника отмечен и на уровне управления внутренних дел – только вчера он был награжден Почетной Грамотой УВД Могилевского облисполкома.





Наравне со своими опытными коллегами грамотно и результативно действует молодой специалист оперуполномоченный Александр Денисевич, – подытожил Андрей Кудров.

Екатерина ГУРСКАЯ.