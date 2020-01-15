В «СШ №2 г. Быхова» состоялся районный конкурс профессионального мастерства «Учитель года — 2020″

Источник материала: Маяк Преднепровья

Их подходы к каждому ученику – сугубо индивидуальные, а уроки и занятия — исключительно творческие.Они – генераторы идей, кладезь информации. Разнообразные формы и методы обучения освоены ими на самом высоком уровне. Люди одной из самых благородных профессий – учителя – соревновались в педагогическом мастерстве.

Своеобразной ареной, на которой собрались претенденты на звание «Учитель года-2020», стала средняя школа №2. Зал едва вместил болельщиков. В числе тех, кто пришел поддержать участников мероприятия, — коллеги, ученики и даже их родители.

Их было пятеро. Эрудированные, креативные, молодые, настоящие мастера своего дела. Одним словом, современные учителя! Каждый – Специалист с большой буквы, состоявшийся в профессии. Быть педагогом — их призвание! Действо, происходившее на сцене, это подтвердило.

Держать экзамен по педмастерству пришлось в трех турах. Испытания дались не просто. Участники конкурса словно поменялись местами со своими учениками. На этот раз самим наставникам пришлось «стоять у доски», а каждый этап соревнования заставил изрядно поволноваться. Впрочем, переживания не сказались на качестве выступления. Конкурс «Визитная карточка» прошел на «ура».

Чем только ни удивляли педагоги, презентуя себя и свою работу! Вывод напрашивался один: эти люди влюблены в профессию искренне и беззаветно!













Почувствовать «смак» белорусского языка, услышать его мелодичность и напевность. Все это стало возможным благодаря «визитке» в стихах учителя гимназии Ирины Тимоховой. Опытнейший педагог с массой заслуг, ее сердце навсегда отдано детям.

«Он пришел, чтобы сделать мир детства ярче и красивее». Фраза, к трейлеру захватывающего блокбастера. Именно с нее началась видеопрезентация следующего участника конкурса. Кстати, Анатолий Оскирко из Новобыховского УПК сразу завоевал симпатию зрительской аудитории. Ведь его подопечные – совсем еще юные участники образовательного процесса, а сам Анатолий — учитель начальных классов.

Обучение через игру. Именно так проходят уроки английского языка у Анны Ковалевой. Безусловно, такая подача материала приходится по душе учащимся Смолицкого УПК, где работает этот молодой и талантливый учитель.

В мини-шоу — яркое, динамичное и интересное — превратил свою «визитку» учитель истории средней школы №2 Сергей Архипов. С таким неординарным наставником процесс обучения явно будет сопровождаться высокими баллами в дневниках!

Под пятым номером вышла на сцену воспитатель дошкольного образования яслей-сада №5 «Буслик» г. Быхова Евгения Азарова. Видеоролик доказал: этот специалист не обделен вокальными данными, свою работу девушка презентовала ритмичным речитативом в стиле рэп.

Удались участникам «Учителя года-2020» и мини-уроки. Педагоги показали весьма высокий уровень профессионального мастерства. Судя по аплодисментам, пересесть за парты к таким наставникам хотел каждый! Масса наглядности, презентация групповой работы, «живые» физкультминутки, путешествие по сказке, стихи и даже песни – фрагменты занятий были богаты на различные формы и методы. С такими наставниками уроки явно проходят на одном дыхании!

Каковы основные показатели готовности ребенка к школе? На что направлены проверочные работы? Кто является участниками учебного процесса? В какие дни недели не запрещено проведение контрольных работ? На эти и другие вопросы педагоги отвечали в рамках последнего испытания, требующего от них знания норм законодательства в сфере образования.

Все испытания пройдены, «великолепная пятерка» педагогов на сцене, а церемонию награждения провели заместитель председателя райисполкома Виктор Агнетов, начальник отдела по образованию райисполкома Василий Батвенков и председатель районной организации Белорусского профессионального союза работников образования и науки Елена Шинелева.

Абсолютным победителем районного конкурса педагогического мастерства стал учитель истории средней школы №2 Сергей Архипов.





Второе место у его коллеги, преподающей белорусский язык и литературу в гимназии, Ирины Тимоховой. «Бронза» конкурса педмастерства завоевана учителем начальных классов Новобыховского УПК Анатолием Оскирко. Победителем в номинации «Педагог-эрудит» стала учитель английского языка Смолицкого УПК Анна Ковалева. А награда «За творческий дебют» досталась воспитателю дошкольного образования яслей-сада №5 «Буслик» г. Быхова Евгении Азаровой.





Алеся ЦАРЕВА.