ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В «СШ №2 г. Быхова» состоялся районный конкурс профессионального мастерства «Учитель года — 2020″

15.01.2020 — Разное | Маяк Преднепровья  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Маяк Преднепровья

Их подходы к каждому ученику – сугубо индивидуальные, а уроки и занятия — исключительно творческие.Они – генераторы идей, кладезь информации. Разнообразные формы и методы обучения освоены ими на самом высоком уровне. Люди одной из самых благородных профессий – учителя – соревновались в педагогическом мастерстве.

Своеобразной ареной, на которой собрались претенденты на звание «Учитель года-2020», стала средняя школа №2. Зал едва вместил болельщиков. В числе тех, кто пришел поддержать участников мероприятия, — коллеги, ученики и даже их родители.

Их было пятеро. Эрудированные, креативные, молодые, настоящие мастера своего дела. Одним словом, современные учителя! Каждый – Специалист с большой буквы,  состоявшийся в профессии. Быть педагогом — их призвание! Действо, происходившее на сцене, это подтвердило.

Держать экзамен по педмастерству пришлось в трех турах. Испытания дались не просто. Участники конкурса словно поменялись местами со своими учениками. На этот раз самим наставникам пришлось «стоять у доски», а каждый этап соревнования заставил изрядно поволноваться. Впрочем, переживания не сказались на качестве выступления. Конкурс «Визитная карточка» прошел на «ура».

Чем только ни удивляли педагоги, презентуя себя и свою работу! Вывод напрашивался один: эти люди влюблены в профессию искренне и беззаветно!

В «СШ №2 г. Быхова» состоялся районный конкурс профессионального мастерства «Учитель года — 2020″

В «СШ №2 г. Быхова» состоялся районный конкурс профессионального мастерства «Учитель года — 2020″

В «СШ №2 г. Быхова» состоялся районный конкурс профессионального мастерства «Учитель года — 2020″

Почувствовать «смак» белорусского языка, услышать его мелодичность и напевность. Все это стало возможным благодаря «визитке» в стихах учителя гимназии Ирины Тимоховой. Опытнейший педагог с массой заслуг, ее сердце навсегда отдано детям.

«Он пришел, чтобы сделать мир детства ярче и красивее». Фраза, к трейлеру захватывающего блокбастера. Именно с нее началась видеопрезентация следующего участника конкурса. Кстати, Анатолий Оскирко из Новобыховского УПК сразу завоевал симпатию зрительской аудитории. Ведь его подопечные – совсем еще юные участники образовательного процесса, а сам Анатолий — учитель начальных классов.

Обучение через игру. Именно так проходят уроки английского языка у Анны Ковалевой. Безусловно, такая подача материала приходится по душе учащимся Смолицкого УПК, где работает этот молодой и талантливый учитель.

В мини-шоу — яркое, динамичное и интересное — превратил свою «визитку» учитель истории средней школы №2 Сергей Архипов. С таким неординарным наставником процесс обучения явно будет сопровождаться высокими баллами в дневниках!

Под пятым номером вышла на сцену воспитатель дошкольного образования яслей-сада №5 «Буслик»  г. Быхова Евгения Азарова. Видеоролик доказал: этот специалист не обделен вокальными данными, свою работу девушка презентовала ритмичным речитативом в стиле рэп.

Удались участникам «Учителя года-2020» и мини-уроки. Педагоги показали весьма высокий уровень профессионального мастерства. Судя по аплодисментам, пересесть за парты к таким наставникам хотел каждый! Масса наглядности, презентация групповой работы, «живые» физкультминутки, путешествие по сказке, стихи и даже песни – фрагменты занятий были богаты на различные формы и методы. С такими наставниками уроки явно проходят на одном дыхании!

Каковы основные показатели готовности ребенка к школе? На что направлены проверочные работы? Кто является участниками учебного процесса? В какие дни недели не запрещено проведение контрольных работ? На эти и другие вопросы педагоги отвечали в рамках последнего испытания, требующего от них знания норм законодательства в сфере образования.

Все испытания пройдены, «великолепная пятерка» педагогов на сцене, а церемонию награждения провели заместитель председателя райисполкома Виктор Агнетов, начальник отдела по образованию райисполкома Василий Батвенков и председатель районной организации Белорусского профессионального союза работников образования и науки Елена Шинелева.

Абсолютным победителем районного конкурса педагогического мастерства стал учитель истории средней школы №2 Сергей Архипов.

В «СШ №2 г. Быхова» состоялся районный конкурс профессионального мастерства «Учитель года — 2020″

Второе место у его коллеги, преподающей белорусский язык и литературу в гимназии, Ирины Тимоховой. «Бронза» конкурса педмастерства завоевана учителем начальных классов Новобыховского УПК Анатолием Оскирко. Победителем в номинации «Педагог-эрудит» стала учитель английского языка Смолицкого УПК Анна Ковалева. А награда «За творческий дебют» досталась воспитателю дошкольного образования яслей-сада №5 «Буслик» г. Быхова Евгении Азаровой.

В «СШ №2 г. Быхова» состоялся районный конкурс профессионального мастерства «Учитель года — 2020″

Алеся ЦАРЕВА.

 

 
 
Ссылка на источник 56
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Их подходы к каждому ученику – сугубо индивидуальные, а уроки и занятия — исключительно творческие.Они – генераторы идей, кладезь информации.
 
Новости дня
Новости разные
 
Минфин разместил облигации на внутреннем рынке под 3,7% годовых
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

14.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
15.01.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика