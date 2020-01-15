В «Гиппо» в DiaMond City появились платные тележки

Источник материала: Tut.by

За пользование тележкой в одном из гипермаркетов «Гиппо» стали брать деньги. Об этом сообщает сайт blizko.by.



Фото: с сайта blizko.by

Нововведение тестируют в магазине, который находится в торговом центре DiaMond City. Плата — рубль.

Услуга эта условно платная. При возврате тележки на ее законное место, деньги, потраченные за пользование магазинным инвентарем, вам вернут.

Платные тележки еще не стали привычным явлением во всех сетях, но вот в гипермаркетах «Корона» такое уже с 2016 года . Использовать тележку там можно только после разблокировки замка-монетоприемника. Стоимость такая же, как в «Гиппо» — рубль.