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Белорусские биатлонистки выступают в спринте. Онлайн гонки

15.01.2020 16:24 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пятый этап Кубка мира по биатлону начнется в немецком Рупольдинге с женского спринта на 7,5 км.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Сборную Беларуси сегодня представят Ирина Кривко (№ 21), Елена Кручинкина (№ 47), Анна Сола (№ 76) и Ирина Кручинкина (№ 107).

Отметим, что в заявку не попала Динара Алимбекова.

Главные фаворитки получили следующие стартовые номера: Лиза Виттоцци (№ 2), Паулина Фиалкова (№ 4), Кайса Макарайнен (№ 5), Ханна Оберг (№ 9), Тириль Экхофф (№ 11), Жюли Симон (№ 15), Марте Ройзеланд (№ 19), Жюсти Бреза (№ 24), Доротея Вирер (№ 29), Маркета Давидова (№ 33), Ингрид Тандреволд (№ 36), Денизе Херрманн (№ 37), Светлана Миронова (№ 40).

SPORT.TUT.BY расскажет о ходе гонки. Начало — в 16.30.

 
 
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Пятый этап Кубка мира по биатлону начнется в немецком Рупольдинге с женского спринта на 7,5 км.
 
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