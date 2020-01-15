|
В «Солнечной долине» рассказали, будут ли праздновать Всемирный день снега
Источник материала: Tut.by
Праздник, который традиционно проводили в «Солнечной долине» 19 января ко Всемирному дню снега, в этом году отменили. Проработав в эту зиму всего две недели, несколько дней назад минский горнолыжный центр пока закрылся для посетителей.
Вячеслав Шимчик, организатор мероприятий в «Солнечной долине», рассказал GO.TUT.BY: для того, чтобы центр заработал этой зимой, температура должна быть хотя бы минус 3−5 градусов.
— Но когда на улице постоянный плюс — все взяло и растаяло. В «Солнечной долине» сейчас работает только тренажер-симулятор скайтек, который находится в закрытом помещении, — пояснил представитель центра.
От идеи проводить Всемирный день снега без снега отказались по понятным причинам, хотя у центра, как
Вячеслав надеется, что «Солнечная долина» этой зимой еще откроется:
— Если будет минус — будем работать. Зима сместилась, возможно, сезон растянется до апреля (в прошлом году его закрывали в конце марта — прим. ред.). При минусе мы готовы и в июне работать, — пошутил он.
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Горнолыжный центр «Солнечная долина» проработал в эту зиму всего две недели.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)