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В «Солнечной долине» рассказали, будут ли праздновать Всемирный день снега

15.01.2020 16:37 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Праздник, который традиционно проводили в «Солнечной долине» 19 января ко Всемирному дню снега, в этом году отменили. Проработав в эту зиму всего две недели, несколько дней назад минский горнолыжный центр пока закрылся для посетителей.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY. Так, например, день снега отмечали в 2014 году

Вячеслав Шимчик, организатор мероприятий в «Солнечной долине», рассказал GO.TUT.BY: для того, чтобы центр заработал этой зимой, температура должна быть хотя бы минус 3−5 градусов.

— Но когда на улице постоянный плюс — все взяло и растаяло. В «Солнечной долине» сейчас работает только тренажер-симулятор скайтек, который находится в закрытом помещении, — пояснил представитель центра.

От идеи проводить Всемирный день снега без снега отказались по понятным причинам, хотя у центра, как сообщали раньше, на эту зиму были большие планы — проводить много культурно-развлекательных фестивалей с уличной едой.

Вячеслав надеется, что «Солнечная долина» этой зимой еще откроется:

— Если будет минус — будем работать. Зима сместилась, возможно, сезон растянется до апреля (в прошлом году его закрывали в конце марта — прим. ред.). При минусе мы готовы и в июне работать, — пошутил он.

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Горнолыжный центр «Солнечная долина» проработал в эту зиму всего две недели.
 
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