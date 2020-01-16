Если после праздников не хватает до зарплаты. Обзор кредитов наличными

После новогодних праздников кредиты наличными на небольшие суммы становятся особенно актуальны. FINANCE.TUT.BY узнал, где их можно получить без справки о доходах и под не самые высокие ставки. Для наглядности мы выбирали варианты кредитов на сумму 1000 рублей, вернуть долг мы рассчитываем за 6−12 месяцев.
В обзор включены только «прозрачные» кредиты, которые выдаются наличными либо c использованием дебетовой карты. Это предложения, которые подходят для новых клиентов банков. Ключевой параметр отбора: отсутствие дополнительных комиссий, обязательного страхования и иных платежей. Мы не рассматривали предложения, требующие справку о доходах, поручительство, залог, а также кредиты без возможности досрочного погашения.
Еще месяц назад при оформлении кредита на 1 год минимальный процент составлял 12,89%. Сегодня кредиты наличными на этот срок стартуют с отметки 12,45%. Такие условия предлагают в Белагропромбанке при оформлении кредита онлайн. Самая высокая заявленная ставка 29,9% в Банке ВТБ.
Выбирая между двумя кредитами с одинаковой ставкой, стоит обратить внимание на график погашения. При дифференцированном графике платеж будет максимальным в первый месяц, а со второго месяца начнет уменьшаться. Такой график погашения обойдется дешевле. Аннуитетный — наоборот. Сумма к погашению будет постоянной, что приведёт к большей переплате по кредиту.
Вот подборка кредитов наличными, которые отвечают нашим критериям.
Банк, кредит
Ставка
Срок, максимальная сумма без справки о доходах, способ погашения, способ выдачи, комиссии
Банк ВТБ (Беларусь),
Новенький
14,9% первые 90 дней, далее — 22,9%
От 13 месяцев до 7 лет, до 10 000, дифференцированный платеж, без комиссий
Банк БелВЭБ,
Спрынтар
29%
От 1 года до 5 лет, от 500 до 5000, аннуитет, без комиссий
Банк ВТБ,
Потребительский кредит
29,9% при сумме до 5 000, 26,9% при сумме 5000 — 10 000
От 13 месяцев до 7 лет, до 10 000, дифференцированный платеж, без комиссий
Белагропромбанк,
Кредит на потребительские нужды
12,47%, если оформлять в отделении;
12,45%, если оформлять онлайн
До 5 лет, до 2 500 без справки о доходах, дифференцированный платеж, без комиссий
Белинвестбанк,
Личный выбор
12,47% (1,247хСКО*)
От 6 месяцев до 5 лет, до 5000 без справки о доходах, дифференцированный платеж, без комиссий
БНБ-Банк,
Оранжевая мечта
27,5% (фиксированная)
От 1 года до 5 лет, до 2500, аннуитет, без комиссий
БПС — Сбербанк,
Без границ!
23,9% (СР+14,9%)
От 1 года до 7 лет, до 10 000 без справки о доходах, аннуитет, без комиссий
БТА Банк,
Зачетный
12,47% (фиксированная)
12 месяцев, от 200 до 5000, аннуитет, без комиссий
БТА Банк,
Три в одном
12,47% (фиксированная)
До 60 месяцев, до 10 000 без справки о доходах, аннуитет, без комиссий
МТБанк,
Проще простого
12,47% (1,247хСКО*)
До 36 месяцев, от 500 до 8000, аннуитет
Паритетбанк,
Лоукост
22,24% (СКО*+12,24%) до 1 года, 23,24% (СКО*+13,24%) до 3 лет, 24,24% (СКО*+14,24%) до 5 лет
До 5 лет, до 7000, аннуитет, без комиссий
Приорбанк,
Универсальный кредит
12,46% (СР+3,46%)
До 3 лет, до 5000, аннуитет, без комиссий
РРБ-Банк,
Доступный Плюс
12,47% (фиксированная)
От 3 до 36 месяцев, от 500 до 3000, аннуитет, без комиссий
Статус Банк,
Нужные деньги
29% на срок 6 и 12 месяцев, 29,9% (2,99хСКО*) на 2 и 3 года
От 6 месяцев до 3 лет, до 5000, аннуитет, без комиссий
Банк, кредит, ставка
Срок, максимальная сумма без справки о доходах, способ погашения, способ выдачи, комиссии
Банк ВТБ (Беларусь),
Новенький,
14,9% первые 90 дней, далее — 22,9%
От 13 месяцев до 7 лет, до 10 000, дифференцированный платеж, без комиссий
Банк БелВЭБ,
Спрынтар,
29%
От 1 года до 5 лет, от 500 до 5000, аннуитет, без комиссий
Банк ВТБ (Беларусь),
Потребительский кредит,
29,9% при сумме до 5 000, 26,9% при сумме 5000 — 10 000
От 13 месяцев до 7 лет, до 10 000, дифференцированный платеж, без комиссий
Белагропромбанк,
Кредит на потребительские нужды,
12,47%, если оформлять в отделении;
12,45%, если оформлять онлайн
До 5 лет, до 2 500 без справки о доходах, дифференцированный платеж, без комиссий
Белинвестбанк,
Личный выбор,
12,47% (1,247хСКО*)
От 6 месяцев до 5 лет, до 5000 без справки о доходах, дифференцированный платеж, без комиссий
БНБ-Банк,
Оранжевая мечта,
27,5% (фиксированная)
От 1 года до 5 лет, до 2500, аннуитет, без комиссий
БПС — Сбербанк,
Без границ!
23,9% (СР+14,9%)
От 1 года до 7 лет, до 10 000 без справки о доходах, аннуитет, без комиссий
БТА Банк,
Зачетный,
12,47% (фиксированная)
12 месяцев, от 200 до 5000, аннуитет, без комиссий
БТА Банк,
Три в одном,
12,47% (фиксированная)
До 60 месяцев, до 10 000 без справки о доходах, аннуитет, без комиссий
МТБанк,
Проще простого,
12,47% (1,247хСКО*)
До 36 месяцев, от 500 до 8000, аннуитет
Паритетбанк,
Лоукост,
22,24% (СКО*+12,24%) до 1 года, 23,24% (СКО*+13,24%) до 3 лет, 24,24% (СКО*+14,24%) до 5 лет
До 5 лет, до 7000, аннуитет, без комиссий
Приорбанк,
Универсальный кредит,
12,46% (СР+3,46%)
До 3 лет, до 5000, аннуитет, без комиссий
РРБ-Банк,
Доступный Плюс,
12,47% (фиксированная)
От 3 до 36 месяцев, от 500 до 3000, аннуитет, без комиссий
Статус Банк,
Нужные деньги,
29% на срок 6 и 12 месяцев, 29,9% (2,99хСКО*) на 2 и 3 года
От 6 месяцев до 3 лет, до 5000, аннуитет, без комиссий
Сколько нужно платить за кредит в 1000 рублей на год
Мы просчитали, каким будет первый ежемесячный платеж по каждому кредиту, если одолжить 1000 рублей на 12 месяцев, а также посмотрели, какая будет переплата за весь срок пользования деньгами. В последнем столбце рассчитана переплата за весь срок пользования деньгами. Предложения в таблице расположены по возрастанию суммы переплаты. Напомним, что любой из кредитов в обзоре можно погасить досрочно, уменьшив таким образом переплату.
Самая низкая переплата за год составила 67,55 рубля с максимальным платежом 93,73 рубля. Во столько обойдется кредит на потребительские нужды от Белагропромбанка и Белинвестбанка.
Разница в общей переплате по двум кредитам — 0,88 рубля. Отсюда делаем вывод, что при небольших суммах и сроках кредитования аннуитетный платеж незначительно увеличивает переплату. Наоборот, имеет свои преимущества в виде постоянного ежемесячного платежа.