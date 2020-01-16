Если после праздников не хватает до зарплаты. Обзор кредитов наличными

Источник материала: Tut.by

После новогодних праздников кредиты наличными на небольшие суммы становятся особенно актуальны. FINANCE.TUT.BY узнал, где их можно получить без справки о доходах и под не самые высокие ставки. Для наглядности мы выбирали варианты кредитов на сумму 1000 рублей, вернуть долг мы рассчитываем за 6−12 месяцев.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В обзор включены только «прозрачные» кредиты, которые выдаются наличными либо c использованием дебетовой карты. Это предложения, которые подходят для новых клиентов банков. Ключевой параметр отбора: отсутствие дополнительных комиссий, обязательного страхования и иных платежей. Мы не рассматривали предложения, требующие справку о доходах, поручительство, залог, а также кредиты без возможности досрочного погашения.

Еще месяц назад при оформлении кредита на 1 год минимальный процент составлял 12,89%. Сегодня кредиты наличными на этот срок стартуют с отметки 12,45%. Такие условия предлагают в Белагропромбанке при оформлении кредита онлайн. Самая высокая заявленная ставка 29,9% в Банке ВТБ.

Выбирая между двумя кредитами с одинаковой ставкой, стоит обратить внимание на график погашения. При дифференцированном графике платеж будет максимальным в первый месяц, а со второго месяца начнет уменьшаться. Такой график погашения обойдется дешевле. Аннуитетный — наоборот. Сумма к погашению будет постоянной, что приведёт к большей переплате по кредиту.

Вот подборка кредитов наличными, которые отвечают нашим критериям.

Банк, кредит Ставка Срок, максимальная сумма без справки о доходах, способ погашения, способ выдачи, комиссии Банк ВТБ (Беларусь), Новенький 14,9% первые 90 дней, далее — 22,9% От 13 месяцев до 7 лет, до 10 000, дифференцированный платеж, без комиссий Банк БелВЭБ, Спрынтар 29% От 1 года до 5 лет, от 500 до 5000, аннуитет, без комиссий Банк ВТБ, Потребительский кредит 29,9% при сумме до 5 000, 26,9% при сумме 5000 — 10 000 От 13 месяцев до 7 лет, до 10 000, дифференцированный платеж, без комиссий Белагропромбанк, Кредит на потребительские нужды 12,47%, если оформлять в отделении; 12,45%, если оформлять онлайн До 5 лет, до 2 500 без справки о доходах, дифференцированный платеж, без комиссий Белинвестбанк, Личный выбор 12,47% (1,247хСКО*) От 6 месяцев до 5 лет, до 5000 без справки о доходах, дифференцированный платеж, без комиссий БНБ-Банк, Оранжевая мечта 27,5% (фиксированная) От 1 года до 5 лет, до 2500, аннуитет, без комиссий БПС — Сбербанк, Без границ! 23,9% (СР+14,9%) От 1 года до 7 лет, до 10 000 без справки о доходах, аннуитет, без комиссий БТА Банк, Зачетный 12,47% (фиксированная) 12 месяцев, от 200 до 5000, аннуитет, без комиссий БТА Банк, Три в одном 12,47% (фиксированная) До 60 месяцев, до 10 000 без справки о доходах, аннуитет, без комиссий МТБанк, Проще простого 12,47% (1,247хСКО*) До 36 месяцев, от 500 до 8000, аннуитет Паритетбанк, Лоукост 22,24% (СКО*+12,24%) до 1 года, 23,24% (СКО*+13,24%) до 3 лет, 24,24% (СКО*+14,24%) до 5 лет До 5 лет, до 7000, аннуитет, без комиссий Приорбанк, Универсальный кредит 12,46% (СР+3,46%) До 3 лет, до 5000, аннуитет, без комиссий РРБ-Банк, Доступный Плюс 12,47% (фиксированная) От 3 до 36 месяцев, от 500 до 3000, аннуитет, без комиссий Статус Банк, Нужные деньги 29% на срок 6 и 12 месяцев, 29,9% (2,99хСКО*) на 2 и 3 года От 6 месяцев до 3 лет, до 5000, аннуитет, без комиссий

Банк, кредит, ставка Срок, максимальная сумма без справки о доходах, способ погашения, способ выдачи, комиссии Банк ВТБ (Беларусь), Новенький, 14,9% первые 90 дней, далее — 22,9% От 13 месяцев до 7 лет, до 10 000, дифференцированный платеж, без комиссий Банк БелВЭБ, Спрынтар, 29% От 1 года до 5 лет, от 500 до 5000, аннуитет, без комиссий Банк ВТБ (Беларусь), Потребительский кредит, 29,9% при сумме до 5 000, 26,9% при сумме 5000 — 10 000 От 13 месяцев до 7 лет, до 10 000, дифференцированный платеж, без комиссий Белагропромбанк, Кредит на потребительские нужды, 12,47%, если оформлять в отделении; 12,45%, если оформлять онлайн До 5 лет, до 2 500 без справки о доходах, дифференцированный платеж, без комиссий Белинвестбанк, Личный выбор, 12,47% (1,247хСКО*) От 6 месяцев до 5 лет, до 5000 без справки о доходах, дифференцированный платеж, без комиссий БНБ-Банк, Оранжевая мечта, 27,5% (фиксированная) От 1 года до 5 лет, до 2500, аннуитет, без комиссий БПС — Сбербанк, Без границ! 23,9% (СР+14,9%) От 1 года до 7 лет, до 10 000 без справки о доходах, аннуитет, без комиссий БТА Банк, Зачетный, 12,47% (фиксированная) 12 месяцев, от 200 до 5000, аннуитет, без комиссий БТА Банк, Три в одном, 12,47% (фиксированная) До 60 месяцев, до 10 000 без справки о доходах, аннуитет, без комиссий МТБанк, Проще простого, 12,47% (1,247хСКО*) До 36 месяцев, от 500 до 8000, аннуитет Паритетбанк, Лоукост, 22,24% (СКО*+12,24%) до 1 года, 23,24% (СКО*+13,24%) до 3 лет, 24,24% (СКО*+14,24%) до 5 лет До 5 лет, до 7000, аннуитет, без комиссий Приорбанк, Универсальный кредит, 12,46% (СР+3,46%) До 3 лет, до 5000, аннуитет, без комиссий РРБ-Банк, Доступный Плюс, 12,47% (фиксированная) От 3 до 36 месяцев, от 500 до 3000, аннуитет, без комиссий Статус Банк, Нужные деньги, 29% на срок 6 и 12 месяцев, 29,9% (2,99хСКО*) на 2 и 3 года От 6 месяцев до 3 лет, до 5000, аннуитет, без комиссий

Сколько нужно платить за кредит в 1000 рублей на год

Мы просчитали, каким будет первый ежемесячный платеж по каждому кредиту, если одолжить 1000 рублей на 12 месяцев, а также посмотрели, какая будет переплата за весь срок пользования деньгами. В последнем столбце рассчитана переплата за весь срок пользования деньгами. Предложения в таблице расположены по возрастанию суммы переплаты. Напомним, что любой из кредитов в обзоре можно погасить досрочно, уменьшив таким образом переплату.

Банк, кредит Первый платеж Переплата за весь срок пользования Белагропромбанк, Кредит на потребительские нужды 93,73 67,55 Белинвестбанк, Личный выбор 93,73 67,55 Приорбанк, Универсальный кредит 89,06 68,77 БТА Банк, Зачётный 89,07 68,83 БТА Банк, Три в одном 89,07 68,83 МТБанк, Проще простого 89,07 68,83 РРБ-Банк, Доступный Плюс 89,07 68,83 Паритетбанк, Лоукост 93,71 124,52 Банк ВТБ (Беларусь), Новенький 96,01* 133,58* БПС — Сбербанк, Потребительский кредит «Без границ» 94,51 134,13 БНБ-Банк, Оранжевая мечта 96,26 155,14 Банк БелВЭБ, Спрынтар 97 163,95 Статус Банк, Нужные деньги 97 163,95 Банк ВТБ (Беларусь), Потребительский кредит 101,84* 174,42*

Банк, кредит Первый платеж (переплата) Белагропромбанк, Кредит на потребительские нужды 93,73 (67,55) Белинвестбанк, Личный выбор 93,73 (67,55) Приорбанк, Универсальный кредит 89,06 (68,77) БТА Банк, Зачётный 89,07 (68,83) БТА Банк, Три в одном 89,07 (68,83) МТБанк, Проще простого 89,07 (68,83) РРБ-Банк, Доступный Плюс 89,07 (68,83) Паритетбанк, Лоукост 93,71 (124,52) Банк ВТБ (Беларусь), Новенький 96,01* (133,58**) БПС — Сбербанк, Потребительский кредит «Без границ» 94,51 (134,13) БНБ-Банк, Оранжевая мечта 96,26 (155,14) Банк БелВЭБ, Спрынтар 97 (163,95) Статус Банк, Нужные деньги 97 (163,95) Банк ВТБ (Беларусь), Потребительский кредит 101,84* (174,42**)

*расчёт сделан на 13 месяцев

Минимальный ежемесячный платеж чуть меньше 90 рублей будет по кредитам Приорбанка , БТА Банка , РРБ-Банка и МТБанка .

Самая низкая переплата за год составила 67,55 рубля с максимальным платежом 93,73 рубля. Во столько обойдется кредит на потребительские нужды от Белагропромбанка и Белинвестбанка .

Разница в общей переплате по двум кредитам — 0,88 рубля. Отсюда делаем вывод, что при небольших суммах и сроках кредитования аннуитетный платеж незначительно увеличивает переплату. Наоборот, имеет свои преимущества в виде постоянного ежемесячного платежа.