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На МКАД столкнулись четыре автомобиля

16.01.2020 09:12 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

На МКАД столкнулись четыре автомобиля
УГАИ ГУВД Мингорисполкома

Автомобили двигались по третьей полосе внутреннего кольца МКАД от ул.Козимировской в направлении Люцинской. 

Когда транспортный поток замедлил движение, водитель "Рено Лагуны" не успел отреагировать и в результате несоблюдения дистанции столкнулся с "Мицубиси Голанд". Водитель второй иномарки наехал на остановившийся "Фиат", а тот в свою очередь - на "Рено Эспейс". 

В результате столкновения "Рено" оказался под "Мицубиси". Пострадавших в ДТП нет. На месте работали сотрудники ГАИ, сообщили в телеграмм-канале управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома. 

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Авария произошла вчера утром. Пострадавших нет.
 
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