На МКАД столкнулись четыре автомобиля

Автомобили двигались по третьей полосе внутреннего кольца МКАД от ул.Козимировской в направлении Люцинской.
Когда транспортный поток замедлил движение, водитель "Рено Лагуны" не успел отреагировать и в результате несоблюдения дистанции столкнулся с "Мицубиси Голанд". Водитель второй иномарки наехал на остановившийся "Фиат", а тот в свою очередь - на "Рено Эспейс".
В результате столкновения "Рено" оказался под "Мицубиси". Пострадавших в ДТП нет. На месте работали сотрудники ГАИ, сообщили в телеграмм-канале управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома.