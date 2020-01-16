На МКАД столкнулись четыре автомобиля

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Автомобили двигались по третьей полосе внутреннего кольца МКАД от ул.Козимировской в направлении Люцинской.

Когда транспортный поток замедлил движение, водитель "Рено Лагуны" не успел отреагировать и в результате несоблюдения дистанции столкнулся с "Мицубиси Голанд". Водитель второй иномарки наехал на остановившийся "Фиат", а тот в свою очередь - на "Рено Эспейс".