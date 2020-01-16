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Анализ и статистика несчастных случаев на водоёмах за 2019 год

16.01.2020 11:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

За предыдущий год, по оперативным данным от попадания воды в дыхательные пути в г. Бресте погибло 6 человек, гибели несовершеннолетних детей не допущено.

Анализ и статистика несчастных случаев на водоёмах за 2019 год

Основные причины происшествий, это купание в запрещенных местах, ныряние в не предназначенных для этого местах, прыжки с мостов, дамб. Актуальной остаётся проблема гибели людей на водоемах в состоянии алкогольного опьянения. От числа утонувших 52% находились в алкогольном опьянении.

В результате совместных рейдов ОСВОД и МЧС в местах массового отдыха граждан предупреждено за нарушение мер безопасности 679 человек, из них 240 несовершеннолетних. Спасено 14, из них трое детей, оставшиеся без контроля со стороны родителей. Всего за 2019 год в Брестской области утонуло 63 человека, из них 4 несовершеннолетних.

Анализ и статистика несчастных случаев на водоёмах за 2019 год

Спасено 43, из них 15 несовершеннолетние. Брестская городская организация ОСВОД напоминает, что 99% несчастных случаев, связанных с гибелью людей, происходит в результате нарушения мер личной безопасности и в местах не подконтрольных ОСВОД.

Председатель Брестской городской
организации ОСВОД Инга Якуш

 
Теги: Брест
 
 
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  За предыдущий год, по оперативным данным от попадания воды в дыхательные пути в г. Бресте погибло 6 человек, гибели несовершеннолетних детей не допущено. ...
 
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