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Анализ и статистика несчастных случаев на водоёмах за 2019 год
16.01.2020 11:44 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
За предыдущий год, по оперативным данным от попадания воды в дыхательные пути в г. Бресте погибло 6 человек, гибели несовершеннолетних детей не допущено.
Основные причины происшествий, это купание в запрещенных местах, ныряние в не предназначенных для этого местах, прыжки с мостов, дамб. Актуальной остаётся проблема гибели людей на водоемах в состоянии алкогольного опьянения. От числа утонувших 52% находились в алкогольном опьянении.
В результате совместных рейдов ОСВОД и
Спасено 43, из них 15 несовершеннолетние. Брестская городская организация ОСВОД напоминает, что 99% несчастных случаев, связанных с гибелью людей, происходит в результате нарушения мер личной безопасности и в местах не подконтрольных ОСВОД.
Председатель Брестской городской
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