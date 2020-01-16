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От инвестиций до совместного ЧМ-2021 по хоккею. Какие темы обсудили Александр Лукашенко и премьер Латвии
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Беларусь намерена серьезно расширить сотрудничество с Латвией. Об этом заявил Александр Лукашенко во время встречи с премьер-министром этой страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Артурс Кришьянис Кариньш с визитом в Минске. А это повод поговорить об общей истории, многие связи в уже постсоветское время, к сожалению, утеряны; и об экономике – причем и в Минске, и в Риге здесь видят взаимный интерес; и о большом спорте – Беларусь и Латвия готовятся к совместному чемпионату мира по хоккею. Ну и, конечно, предстоящий визит Александра Лукашенко в Латвию. А это не только как знак добрососедства и хороших отношений между двумя странами, но и значимый индикатор углубления отношений по линии Беларусь – ЕС.
Юлия Бешанова, корреспондент:
Латвия для нас, что называется добрый друг и сосед. Официальная Рига искренне заинтересованна в нормализации отношений Минска и Брюсселя. В своё время Латвия выступала за отмены санкций Евросоюза, ведет себя корректно и в ситуации со строительством белорусской атомной электростанции.
Ответное слово гость из Латвии начинает говорить на русском. Но предупреждает – английским владеет лучше. Президент парирует – все дело в практике.
Кришьянис Кариньш, премьер-министр Латвии:
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
С нашей стороны на встрече присутствуют руководители Минтранса и «Белнефтехима». В свете событий, которые сейчас разворачиваются на рынке углеводородов, поиск альтернативных партнеров – необходимая мера.
Артурс Кариньш – опытный бизнесмен (до прихода вот власть он успел основать несколько крупных, успешных компаний), привык просчитывать взаимную выгоду.
Латвия принимала турнир в 2006, Беларусь – в 2014-м. Теперь сообща сделают все возможное, чтобы чемпионат мира в 2021 году стал лучшим в истории.
Если на льду соперники из Латвии доставили нашей команде немало неприятностей, то в экономике играем на равных, ни в чем не уступая. В Беларуси работают почти 600 предприятий с участием латвийского капитала: от переработки молока до фармацевтических производств. Только в 2019 году прибалтийские компании инвестировали более 100 миллионов долларов.
Новые проекты коллеги-премьеры обсуждали на встрече в Совете Министров.
Профильным министерствам поручено проработать этот вопрос.
Сергей Румас, премьер-министр Беларуси:
Индустриальный парк «Великий камень» – еще одна платформа для совместной работы. Прибалтийские партнеры возможность не упускают – с участием латвийского капитала запущено производство в сфере электроники. Перспективы есть и в фармацевтике. Представители крупной латвийской компании уже встречались с министром здравоохранения Беларуси, обсуждали возможность создания совместного производства лекарств.
Александр Ярошенко, глава администрации индустриального парка «Великий камень»:
Такое активное движение навстречу – не новая глава в отношениях Минска и Риги. Скорее, повторение и закрепление пройденного. Когда государства могут общаться без переводчиков на языке добрососедства и взаимопонимания.
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От инвестиций до совместного ЧМ-2021 по хоккею. Какие темы обсудили Александр Лукашенко и премьер Латвии
Новости Беларуси. Беларусь намерена серьезно расширить сотрудничество с Латвией. Об этом заявил Александр Лукашенко во время встречи с премьер-министром этой...
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