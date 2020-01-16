ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

От инвестиций до совместного ЧМ-2021 по хоккею. Какие темы обсудили Александр Лукашенко и премьер Латвии

16.01.2020 20:37 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Беларусь намерена серьезно расширить сотрудничество с Латвией. Об этом заявил Александр Лукашенко во время встречи с премьер-министром этой страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Артурс Кришьянис Кариньш с визитом в Минске. А это повод поговорить об общей истории, многие связи в уже постсоветское время, к сожалению, утеряны; и об экономике – причем и в Минске, и в Риге здесь видят взаимный интерес; и о большом спорте – Беларусь и Латвия готовятся к совместному чемпионату мира по хоккею. Ну и, конечно, предстоящий визит Александра Лукашенко в Латвию. А это не только как знак добрососедства и хороших отношений между двумя странами, но и значимый индикатор углубления отношений по линии Беларусь – ЕС. 

Подробности – в репортаже Юлии Бешановой.

От инвестиций до совместного ЧМ-2021 по хоккею. Какие темы обсудили Александр Лукашенко и премьер Латвии


Беларусь и Латвию связывает много: граница, история, многочисленные культурные да и родственные связи. Несмотря на очевидную общность, визиты видных латвийских чиновников в нашу страну событие не слишком частое.   

От инвестиций до совместного ЧМ-2021 по хоккею. Какие темы обсудили Александр Лукашенко и премьер Латвии

Юлия Бешанова, корреспондент:  
В прошлом году во Дворце Независимости принимали премьера Мариса Кучинскиса – он ушел в отставку по внутренним причинам. Сегодня в Минск прибыл новый глава правительства. Беларусь и Латвия  сотрудничают во многих сферах, но есть возможность значительно улучшить наши отношения. Об этом сегодня и шла речь на двусторонних переговорах.   

От инвестиций до совместного ЧМ-2021 по хоккею. Какие темы обсудили Александр Лукашенко и премьер Латвии

Латвия для нас, что называется добрый друг и сосед. Официальная Рига искренне заинтересованна в нормализации отношений Минска и Брюсселя. В своё время Латвия выступала за отмены санкций Евросоюза, ведет себя корректно и в ситуации со строительством белорусской атомной электростанции. 

Александр Лукашенко: «Наметилось много направлений сотрудничества между Беларусью и Латвией»

От инвестиций до совместного ЧМ-2021 по хоккею. Какие темы обсудили Александр Лукашенко и премьер Латвии

Ответное слово гость из Латвии начинает говорить на русском. Но предупреждает  английским владеет лучше. Президент парирует все дело в практике. 

От инвестиций до совместного ЧМ-2021 по хоккею. Какие темы обсудили Александр Лукашенко и премьер Латвии

Кришьянис Кариньш, премьер-министр Латвии:
Я говорю немножко по-русски и понимаю больше, чем могу говорить. Чтобы я не говорил что-нибудь не так, я буду дальше говорить по-английски.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Чтобы Вам лучше говорить на русском, на нашем языке –  вы к нам чаще приезжайте.

От инвестиций до совместного ЧМ-2021 по хоккею. Какие темы обсудили Александр Лукашенко и премьер Латвии

С нашей стороны на встрече присутствуют руководители Минтранса и «Белнефтехима». В свете событий, которые сейчас разворачиваются на рынке углеводородов, поиск  альтернативных партнеров необходимая мера.

Премьер-министр подтверждает поставка нефти в Беларусь через латвийские порты может стать перспективным проектом.  

От инвестиций до совместного ЧМ-2021 по хоккею. Какие темы обсудили Александр Лукашенко и премьер Латвии

Артурс Кариньш – опытный бизнесмен (до прихода вот власть он успел основать несколько крупных, успешных компаний), привык просчитывать взаимную выгоду. 

Кришьянис Кариньш: Можно обсуждать импорт нефти со всего мира через Латвию в Беларусь

От инвестиций до совместного ЧМ-2021 по хоккею. Какие темы обсудили Александр Лукашенко и премьер Латвии


Беларусь и Латвия готовятся к совместному проведению чемпионата мира в 2021 году. 16 января состоялось заседание оргкомитетов. И как пошутили премьер-министры, прошло оно очень быстро, потому что в организации турнира у сторон нет нерешенных вопросов. Да и опыт немалый.   

От инвестиций до совместного ЧМ-2021 по хоккею. Какие темы обсудили Александр Лукашенко и премьер Латвии

Латвия принимала турнир в 2006, Беларусь – в 2014-м. Теперь сообща сделают все возможное, чтобы чемпионат мира в 2021 году стал лучшим в истории.    

Румас на заседании НОК: Страны нацелены на то, чтобы ЧМ 2021 года был самым успешным в истории хоккея

От инвестиций до совместного ЧМ-2021 по хоккею. Какие темы обсудили Александр Лукашенко и премьер Латвии

Если на льду соперники из Латвии доставили нашей команде немало неприятностей, то в экономике играем на равных, ни в чем не уступая. В Беларуси работают почти 600 предприятий с участием латвийского капитала: от переработки молока до фармацевтических производств. Только в 2019 году прибалтийские компании инвестировали более 100 миллионов долларов.   

От инвестиций до совместного ЧМ-2021 по хоккею. Какие темы обсудили Александр Лукашенко и премьер Латвии

Новые проекты коллеги-премьеры обсуждали на встрече в Совете Министров. 

Мы не имеем выхода к морю, поэтому заинтересованы в транспортном потенциале латвийских портов. Будем договариваться и о прямых поставках электроэнергии.

Профильным министерствам поручено проработать этот вопрос.  

Сергей Румас, премьер-министр Беларуси:
Очень большой потенциал лежит в сфере грузоперевозок. Беларусь как страна, которая не имеет выхода к морю, очень заинтересована в потенциале латвийских портов для перевалки самых разнообразных белорусских грузов. Мы также договорились, что в работе межправкомиссии (которую возглавляют наши министры транспорта) этот вопрос будет одним из основных.  

От инвестиций до совместного ЧМ-2021 по хоккею. Какие темы обсудили Александр Лукашенко и премьер Латвии

Индустриальный парк «Великий камень» еще одна платформа для совместной работы. Прибалтийские партнеры возможность не упускают  с участием латвийского капитала запущено производство в сфере электроники. Перспективы есть и в фармацевтике. Представители крупной латвийской компании уже встречались с министром здравоохранения Беларуси, обсуждали возможность создания совместного производства лекарств.  

От инвестиций до совместного ЧМ-2021 по хоккею. Какие темы обсудили Александр Лукашенко и премьер Латвии

Александр Ярошенко, глава администрации индустриального парка «Великий камень»:
Для Латвийской Республики интересен как транзитный потенциал, мы же являемся фактически узловой платформой Шёлкового пути из Востока на Запад и обратно. Соответствующим образом «Великий камень», безусловно, представлен как очень выгодная точка применения в бизнесе с точки зрения логистики.   

От инвестиций до совместного ЧМ-2021 по хоккею. Какие темы обсудили Александр Лукашенко и премьер Латвии

Александра Лукашенко ждут в Латвии в ближайшее время с официальным визитом.

Такое активное движение навстречу  не новая глава в отношениях Минска и Риги. Скорее, повторение и закрепление пройденного. Когда государства могут общаться без переводчиков на языке добрососедства и взаимопонимания.  

Люди в материале: Александр Лукашенко, Кришьянис Кариньш, Александр Ярошенко
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Беларусь намерена серьезно расширить сотрудничество с Латвией. Об этом заявил Александр Лукашенко во время встречи с премьер-министром этой...
 
Новости дня
Новости разные
 
Грузовик со свиньями опрокинулся в Бобруйске по дороге на мясокомбинат
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

15.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
16.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика