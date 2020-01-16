ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Богатейшая женщина Африки хочет бороться за пост президента Анголы

16.01.2020 20:50 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Получившая гражданство РФ Изабель душ Сантуш завила о президентских амбициях.

Богатейшая женщина Африки и обладатель российского гражданства Изабель душ Сантуш допустила, что сможет баллотироваться на пост президента Анголы. Об этом она рассказала в интервью Би-би-си. Позднее в разговоре с португальским телеканалом душ Сантуш отметила, что, возможно, примет участие в выборах уже в 2022 году, передает svoboda.org.

Изабель – старшая дочь бывшего правителя Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуша, правившего страной 38 лет. Она занимает восьмое место в десятке самых богатых людей Африки по версии журнала Forbes, став первой женщиной-миллиардером на континенте. Она владеет долями в крупнейших ангольских компаниях и активами в Португалии. Состояние душ Сантуш составляет более двух миллиардов долларов.


В 2017 году новый президент Анголы уволил её с поста главы государственной нефтяной компании Sonangol в рамках борьбы с коррупцией. 31 декабря 2019 года суд в Анголе личные счета душ Сантуш и её супруга. Как утверждает Генпрокуратура Анголы, в результате сделок с их участием государство потеряло более одного миллиардов долларов.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Получившая гражданство РФ Изабель душ Сантуш завила о президентских амбициях.
 
Новости дня
Новости разные
 
На Ратушнай плошчы Нясвіжа прайшлі Каляды
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

16.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
17.01.2020
Lida.Info
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика