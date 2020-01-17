Реконструируемый в Пинске мост планируют ввести в мае

Источник материала: Полесская правда



В Пинске на реконструируемом мосту через реку Пина укладывают асфальтное покрытие.

Автомобильный мост был построен более 40 лет назад. После его детального обследования эксперты пришли к выводу, что объект нуждается в реконструкции. К ней специалисты приступили в апреле 2019 года. За это время строители возвели практически новый путепровод.

«Идет очередной этап реконструкции: укладывается асфальтное покрытие, обустраиваются пешеходные и велосипедные дорожки, благоустраивается территория, монтируются ограждение и другие элементы. Введение объекта в строй планируется в нынешнем мае», — отметили в Пинском горисполкоме.

Строительство моста финансируется из республиканского бюджета. Он будет двухполосным, длина его останется прежней — около 400 м.

Реконструируемый путепровод соединяет два берега Пины автомобильной дорогой Р6 Ивацевичи-Пинск-Столин. На время его закрытия движение транспорта организовано по наплавному мосту. Понтон разводной. Для прохода речного транспорта водное окно открывается в ночное время — с 2 до 4 часов.