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Реконструируемый в Пинске мост планируют ввести в мае
17.01.2020 — Разное | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Автомобильный мост был построен более 40 лет назад. После его детального обследования эксперты пришли к выводу, что объект нуждается в реконструкции. К ней специалисты приступили в апреле 2019 года. За это время строители возвели практически новый путепровод.
Строительство моста финансируется из республиканского бюджета. Он будет двухполосным, длина его останется прежней — около 400 м.
Реконструируемый путепровод соединяет два берега Пины автомобильной дорогой Р6 Ивацевичи-Пинск-Столин. На время его закрытия движение транспорта организовано по наплавному мосту. Понтон разводной. Для прохода речного транспорта водное окно открывается в ночное время — с 2 до 4 часов.
По информации
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> В Пинске на реконструируемом мосту через реку Пина укладывают асфальтное покрытие. Автомобильный мост был построен более 40 лет назад. После его детального...
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