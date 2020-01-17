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Каллаур: нужно искать точки роста и стимулы, обеспечивающие более быстрое экономическое развитие

17.01.2020 09:12 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Каллаур: нужно искать точки роста и стимулы, обеспечивающие более быстрое экономическое развитие

По словам председателя правления Нацбанка Павла Каллаура, в настоящее время, несмотря на положительную динамику, темпы роста национальной экономики остаются довольно низкими.

Очередное заседании Консультативного совета при Национальном банке Республики Беларусь прошло 16 января. Главной темой для обсуждения стали актуальные вопросы устойчивого экономического развития, сообщается на сайте регулятора.

Как отметил, открывая заседание, Павел Каллаур, активный диспут по проблематике устойчивого экономического развития ведется на разных уровнях экономической власти, в академической и экспертной среде. И это не случайно.

"Наша общая цель – обеспечить устойчивый экономический рост и на его основе – повышение благосостояния граждан", – подчеркнул руководитель Национального банка.

По словам Павла Каллаура, в настоящее время, несмотря на положительную динамику, темпы роста национальной экономики остаются довольно низкими. Это мотивирует к поиску точек роста и стимулов, обеспечивающих более быстрое и качественное экономическое развитие. Задача осложняется динамично изменяющейся внешней средой, формирующей повышенную неопределенность. Для стран с малой открытой экономикой это является источником повышенных вызовов и рисков. Импорт шоков может спровоцировать усиление внутренних проблем и таким образом оказать негативное влияние на экономику.

"Очевидно, что рассматриваемая сегодня проблематика требует комплексного и системного подхода. Меры по повышению совокупной эффективности экономики должны сопровождаться поддержанием здоровой и понятной макроэкономической среды, в основе которой – монетарная и финансовая стабильность. Это фундамент долгосрочного экономического роста", – отметил Павел Каллаур.

При этом он выразил надежду, что Консультативный совет станет хорошей площадкой для серии дискуссий по такой многогранной теме, как обеспечение устойчивого экономического роста.

 
 
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По словам председателя правления Нацбанка Павла Каллаура, в настоящее время, несмотря на положительную динамику, темпы роста национальной экономики остаются...
 
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