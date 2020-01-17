В Беларуси провели уникальную операцию на сердце

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусские кардиохирурги впервые выполнили протезирование аортального клапана 78-летней пациентке, передает телеканал «МИР 24».



Операция прошла в «Республиканском клиническом медицинском центре» Управления делами президента. Чтобы вживить новейший баллон-расширяемый клапан, специалистам понадобилось примерно два часа. Для сравнения, время классической операции – более пяти. При этом пациентка находилась в сознании. И уже через четыре дня ее выписали домой. Протезирование выполнили малоинвазивным способом.

«Это операции, которые дают возможность пожилым людям с серьезной сочетанной патологией и с высокими рисками не только продлить жизнь, но и улучшить качество жизни», – рассказал главный врач Республиканского клинического медицинского центра Ирина Абельская.

По статистике, от аортального стеноза страдает каждый восьмой пациент старше 75 лет. Из-за возрастных осложнений им не всегда можно сделать классическое протезирование, а такая процедура под названием ТАВИ оказалась спасительной альтернативой.



Выполнять сложнейшие операции на сердце стало возможно благодаря современной гибридной операционной, в которой одновременно могут работать кардиохирурги разных направлений.