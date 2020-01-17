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В Беларуси провели уникальную операцию на сердце
17.01.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусские кардиохирурги впервые выполнили протезирование аортального клапана 78-летней пациентке, передает телеканал «МИР 24».
По статистике, от аортального стеноза страдает каждый восьмой пациент старше 75 лет. Из-за возрастных осложнений им не всегда можно сделать классическое протезирование, а такая процедура под названием ТАВИ оказалась спасительной альтернативой.
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Чтобы вживить новейший баллон-расширяемый клапан 78-летней пациентке, специалистам понадобилось примерно два часа.
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