Концерт рождественских песнопений прошел в Смолевичах

Праздник Рождества Христова настолько значимый для верующих, что не ограничивается одним днем. За ним идут Святки — дни, наполненные приятными хлопотами и добрыми делами. Светлое настроение дарят и рождественские концерты. Уже второй год подряд в период Святок с праздничным концертом рождественских песнопений в Смолевичах выступает церковный хор прихода храма Покрова Пресвятой Богородицы агрогородка Озерицкая Слобода под управлением Ольги Ясюкевич. В нынешнем году торжество собрало слушателей в храме Минской иконы Божьей Матери.

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