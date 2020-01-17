Визит премьер-министра Латвии в Беларусь

Источник материала: Горецкий вестник



Лукашенко предлагает серьезно расширить сотрудничество между Беларусью и Латвией

Президент Беларуси Александр Лукашенко предлагает серьезно расширить сотрудничество между Беларусью и Латвией. Об этом глава государства заявил 16 января на встрече с премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем.

Александр Лукашенко подчеркнул, что еще во времена Советского Союза экономические связи двух стран были очень сильными, однако многое утеряно за последние годы. «Мне действительно приятно видеть вас с вашими коллегами в Минске. Очень надеюсь, что для вас это не чужой город, точно так, как для меня столица нашей дружественной Латвии. Как бы там ни было, что бы мы ни говорили или кто-то, все-таки мы были частью некогда большой страны. У нас были не просто дружеские, а близкие отношения. Наши экономические связи были очень сильны, — отметил он. — Многое мы утеряли за последние годы. Но важно не столько смотреть назад, сколько обращать свое внимание и взор вперед. И в этом плане наметилось много направлений сотрудничества между Беларусью и Латвией».

«В отличие от других балтийских государств фон хороший сотрудничества между нашими странами. Я полагаю, что нам надо воспользоваться этим моментом и серьезно расширить наше сотрудничество. Тем более, что от его расширения мы видим большую выгоду (если говорить об экономике) как для Латвии, так и для Беларуси», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Глава государства заявил, что белорусская сторона серьезно готовится к его визиту в Латвию. «Спасибо всем вам и вашим коллегам за приглашение посетить эту дружественную нам страну. Ваш визит в Минск я рассматриваю как серьезный этап подготовки договоренностей, которые могут быть окончательно утверждены во время моего приезда в Ригу», — отметил белорусский лидер.

В целом Президент заявил о готовности ответить на любые вопросы и предложил премьер-министру откровенно обсудить все интересующие темы. «Надо обсудить все вопросы, чтобы мы четко, искренне, откровенно шли на сотрудничество друг с другом. Чтобы потом не упрекать один другого и не преодолевать барьеры, которые мы можем создать в случае, если мы не договоримся, не обсудим те или иные проблемы сегодня», — сказал белорусский лидер.

Товарооборот между Беларусью и Латвией в 2018 году составил $582,7 млн, что почти на 33% больше по сравнению с уровнем 2017 года. Экспорт — $485,6 млн, импорт — $97,1 млн. В январе-ноябре 2019 года товарооборот составил более $460 млн, при экспорте в $377,5 млн.

Экспорт услуг в 2018 году составил $188,2 млн, а по итогам января-октября прошлого года — $136,6 млн.

За 2018 год в экономику Беларуси привлечено инвестиций из Латвии в объеме $107,5 млн, в том числе прямых — $82,1 млн. В январе-сентябре 2019 года — $68 млн, включая $53,6 млн прямых.

На территории Беларуси работают 585 предприятий с участием латвийского капитала — в сферах торговли, услуг, деревообработки, фармацевтики. Действует двусторонняя межправительственная комиссия по экономическому и научно-техническому сотрудничеству, совет делового сотрудничества, смешанная комиссия по международному автомобильному сообщению, рабочая группа по транспорту.

Лукашенко ждут в Латвии с визитом 3 апреля

Об этом премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил на встрече с главой белорусского государства.

«Ведется много подготовительной работы по организации вашего визита в Латвию. С нашей стороны может быть дата 3 апреля. Если, конечно, это удобно также и вашей стороне, то мы будем очень рады видеть вас», — сказал Кришьянис Кариньш.

Он рассчитывает, что в белорусскую делегацию также войдут представители бизнес-сообщества, чтобы стороны смогли обсудить не только политическое, но и экономическое сотрудничество.





Латвии важно видеть Беларусь независимой и стабильной — Кариньш

Об этом заявил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш на встрече с главой белорусского государства Александром Лукашенко.

Ответное слово на переговорах Кришьянис Кариньш начал на русском языке. Он пошутил, что понимает его лучше, чем говорит на нем, поэтому вынужден перейти на английский, чтобы «не сказать что-нибудь не так». «Вы думаете, я на английском лучше вас пойму, чем на русском? — пошутил в ответ Александр Лукашенко. — Чтобы вам лучше говорить на русском, на нашем языке, вы к нам чаще приезжайте».

Кришьянис Кариньш отметил, что Латвия заинтересована развивать хорошие отношения с Беларусью. «Для нас важно видеть независимую, стабильную и процветающую Беларусь», — сказал премьер-министр.

Он коснулся вопросов подготовки визита Александра Лукашенко в Латвию, добавив, что в Риге его будут ждать 3 апреля, если эта дата удобна для белорусской стороны.

Премьер-министр добавил, что в Латвии недавно изменились регламенты управления портами, и теперь они полностью подконтрольны правительству. «Мы открыты для бизнеса», — отметил он.

Во время встречи была затронута тематика подготовки к чемпионату мира по хоккею, который в 2021 году пройдет в Минске и Риге. Кришьянис Кариньш заявил, что с латвийской стороны все идет по плану. «Мы крайне рады возможности проводить в следующем году чемпионат по хоккею вместе с вами, — подчеркнул он. — И что особенно приятно: белорусская и латвийская команда в разных дивизионах, поэтому, может, в конце чемпионата мы встретимся в Минске».

«Не дай бог!» — шутя отреагировал Александр Лукашенко. Он пояснил, что латвийцы в последнее время принесли белорусам много неприятностей на льду, поэтому в Минске этой встречи остерегаются.





Кариньш подтверждает возможность поставок нефти в Беларусь через латвийские порты

Об этом он заявил после встречи с Президентом Беларуси Александром Лукашенко.

«Говоря об экономических отношениях, транспорт, логистика — самый логичный путь (для их развития. — Прим. БЕЛТА), где у нас уже присутствуют отношения», — подчеркнул глава правительства Латвии.

По его словам, латвийская сторона видит большое пространство для развития сотрудничества. «С одной стороны, можно экспортировать из Беларуси через латвийские порты нефтепродукты. Но можно обсуждать и другую возможность — импорт нефти со всего мира через Латвию в Беларусь. Мы обсуждаем уже такие возможности. Конечно, компаниям нужно исследовать этот вопрос, потому что бизнес должен быть взаимовыгодным. Здесь мы видим большие возможности для Латвии и Беларуси», — заявил Кришьянис Кариньш.

Отвечая на уточняющий вопрос о том, когда возможно достижение подобных договоренностей, премьер-министр сказал: «Этот вопрос следует задавать компаниям. Что касается правительства, оно в высшей степени заинтересовано в развитии бизнес-возможностей. Здесь вопрос практический. Нужно общаться с терминалами, железнодорожными компаниями, которые будут обеспечивать эти поставки».

«Что касается позиции Латвии, мы заинтересованы в более долгосрочных отношениях. В таком случае возможно планировать бизнес, и это позволяет понижать цены, а это хорошо для всех вовлеченных сторон», — добавил Кришьянис Кариньш.

Кришьянис Кариньш в целом подчеркнул, что для латвийского правительства крайне важно работать над улучшением отношений с Беларусью и делать их более прочными.

«Мы считаем, что существует очень большой потенциал для того, чтобы эти отношения сделать еще лучше как на политическом, так и на экономическом уровне», — отметил он.

Накануне визита в Минск премьер-министра посол Латвии в Беларуси в интервью БЕЛТА заявил, что транзит нефтепродуктов ведется давно, и здесь есть стабильные традиции и хорошие связи. «Вопрос так называемых реверсных, или альтернативных, поставок нефти не нов в наших отношениях, эта тема появилась не в декабре минувшего года или в январе этого. Это вопрос, который в какой-то степени мы обсуждаем постоянно. Латвийское министерство транспорта 3 января подтвердило, что всегда готово участвовать, если будут проекты по альтернативным поставкам нефти, — сказал он. — Что касается нефтепродуктов, то это отработанная схема белорусско-латвийского сотрудничества с хорошими результатами. Это традиционная отрасль, где две страны эффективно взаимодействуют».

В 2019 году экспорт нефтепродуктов через латвийские порты в Беларусь по железной дороге составил 3,7 млн т. Это показывает, что отрасль является стабильно развивающейся, с большими объемами. В основном задействованы главные порты Латвии (Вентспилс, Рига, немного Лиепая), где есть необходимые технические возможности, глубина акваторий портов.

Важный игрок в этой области сотрудничества — Латвийская железная дорога. Руководитель Латвийской железной дороги в декабре минувшего года в Минске встречался с белорусскими коллегами и обсуждал перспективы развития связей.

Как сообщалось, правительство Беларуси продолжает отрабатывать схему альтернативных поставок нефти, изучаются все возможные варианты. Первый вице-премьер Дмитрий Крутой 14 января рассказал журналистам: «Мы разослали соответствующие коммерческие предложения. Все коммерческие службы наших заводов, Белорусской нефтяной компании находятся на переговорах практически в ежедневном режиме. Думаю, здесь мы тоже скоро получим альтернативные варианты поставки конкретной нефти. Все возможные страны: и Украина, и Польша, и страны Балтии, и Казахстан, Азербайджан».





Беларусь и Латвия должны активно использовать свой транзитный потенциал — Румас

Об этом заявил белорусский премьер-министр Сергей Румас на встрече с латвийским коллегой Кришьянисом Кариньшем.

«Как соседи и одновременно страны с высоком транзитным потенциалом мы должны выстраивать конструктивный прагматичный диалог и активно использовать преимущества своего геополитического положения. Транспортно-логистическая сфера всегда была стратегическим направлением нашего сотрудничества», — сказал Сергей Румас.

Премьер-министр предложил обсудить на сегодняшней встрече «направления, где можем добавить в нашем сотрудничестве». По его словам, у Беларуси и Латвии хорошая динамика взаимодействия в сферах IT, туризма. «В Беларуси созданы беспрецедентные условия для развития бизнеса в Парке высоких технологий, индустриальном парке «Великий камень». И мы видим интерес, который латвийский бизнес предъявляет к этим паркам», — добавил глава белорусского правительства.

Сергей Румас отметил, что Латвия традиционно входит в число важнейших торговых партнеров и инвесторов в Беларуси. «Уверен, что тот небольшой спад во взаимном товарообороте, который мы наблюдали в 2019 году, успешно преодолеем в текущем году. Тем более что кроме традиционных областей сотрудничества у нас активно развиваются новые высокотехнологичные направления, хороший уровень взаимодействия отмечается в инвестиционной сфере, устойчиво растет количество совместных бизнес-проектов», — сказал премьер-министр.

По его словам, успешно реализуется межправительственный план мероприятий на среднесрочную перспективу, который объединяет основные направления совместной работы — от транспорта и логистики до медицины и образования. «Этот план — хорошая основа для работы белорусско-латвийской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству», — считает Сергей Румас.

Беларусь проработает с Латвией возможность прямой поставки электроэнергии — Румас

Об этом заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас по итогам встречи с премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем.

«В частности, мы обсуждали вопросы энергетики. Договорились, что наши министерства энергетики проработают вопрос прямой поставки электроэнергии в Латвию, а не через сопредельные страны», — сказал Сергей Румас.

По мнению премьер-министра, очень большой потенциал для сотрудничества есть в сфере грузоперевозок. «Беларусь как страна, которая не имеет выхода к морю, очень заинтересована в потенциале латвийских портов для перевалки самых разнообразных белорусских грузов. И мы также договорились, что в работе межправкомиссии, которую возглавляют наши министры транспорта, этот вопрос будет одним из основных», — пояснил глава белорусского правительства.

Сергей Румас обратил внимание, что отношения Беларуси и Латвии развиваются очень динамично, налажено хорошее сотрудничество на политическом уровне. «Мы очень благодарны Латвии за то, что она оказывает нам помощь в выстраивании хороших, доверительных отношений с Евросоюзом, помогает выстроить инвестиционное, кредитное сотрудничество», — подчеркнул он.

Что касается взаимного товарооборота, в 2019 году он несколько просел, однако глава белорусского правительства уверен, что в 2020 году удастся исправить ситуацию.

«Потенциал развития отношений с Латвией, наверное, наибольший среди всех наших стран-соседей. И именно от правительств зависит, насколько мы сможем его сегодня реализовать», — резюмировал Сергей Румас.

Как сообщалось ранее, Латвия не исключает возможности покупки электроэнергии в Беларуси. Эта тема обсуждалась в том числе в контексте ввода Белорусской АЭС. Кабмин Латвии поддержал предложение Министерства экономики о том, что в случае приостановления Литвой торговли электроэнергией с Беларусью, торговля будет перенесена с литовской на латвийскую границу для обеспечения прямых поставок.

Беларусь заинтересована в расширении инструментов финансовой и технической помощи Евросоюза — Румас

«Мы заинтересованы в расширении инструментов финансовой и технической помощи Евросоюза и хотели бы шире использовать потенциал «Восточного партнерства» для развития белорусской экономики. И помощь Латвии в продвижении по этому пути мы очень ценим», — отметил Сергей Румас.

Он выразил признательность за конструктивную позицию Латвии в выстраивании полномасштабного диалога Беларуси с Европейским союзом, включая поддержку усилий Беларуси по устранению любых препятствий на пути инвестиционного и кредитного сотрудничества со странами ЕС.

«Надеюсь, что наши встречи помогут сформировать серьезную основу для подготовки и проведения визита главы государства и встречи с вашим президентом уже в ближайшее время», — добавил глава белорусского правительства.

Кришьянис Кариньш в свою очередь отметил, что для Латвии Беларусь — очень важный сосед. «И мы очень рады видеть независимую, стабильную и благополучную Беларусь. В ходе этого визита так же, как, наверное, и вы, надеюсь помочь укрепить отношения между нашими двумя странами», — сказал латвийский премьер.

Он подчеркнул заинтересованность Латвии не только в укреплении двусторонних отношений с Беларусью, но и отношений между Беларусью и Евросоюзом, в особенности в «Восточном партнерстве». «В нем мы участвуем очень активно и с интересом наблюдаем, как Беларусь и ЕС могут укреплять свои отношения. И, конечно же, в этом ключе мы очень заинтересованы в том, чтобы продвигать позитивные отношения между Беларусью и НАТО», — добавил Кришьянис Кариньш.

БЕЛТА.