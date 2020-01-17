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Концерт ко Дню спасателя

17.01.2020 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


В преддверии Дня спасателей в детской школе искусств и вокально-хорового мастерства прошел праздник для сотрудников этой благородной и важной профессии. На торжественном мероприятии награждали лучших огнеборцев.

Начальник Горецкого РОЧС Сергей Козлов поздравил с профессиональным праздником действующих сотрудников отдела и ветеранов. Со сцены прозвучали теплые слова в адрес спасателей от заместителя председателя райисполкома Ларисы Кривицкой, председателя районного Совета депутатов Оксаны Огородниковой, а также лидера РОО «Спасатель» Владимира Счисленка.

После официальной части праздник продолжился концертом-поздравлением. Выступали артисты культуры и юные звездочки нашего города.

Валерия ДРОЗДОВСКАЯ

Концерт ко Дню спасателя

Концерт ко Дню спасателя

Концерт ко Дню спасателя

Концерт ко Дню спасателя

Концерт ко Дню спасателя

Концерт ко Дню спасателя

Концерт ко Дню спасателя

Концерт ко Дню спасателя

Концерт ко Дню спасателя

Фото Михаила ЛЕВЦОВА.


 
 
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В преддверии Дня спасателей в детской школе искусств и вокально-хорового мастерства прошел праздник для сотрудников этой благородной и важной профессии. На...
 
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