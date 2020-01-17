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Концерт ко Дню спасателя
17.01.2020 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
В преддверии Дня спасателей в детской школе искусств и вокально-хорового мастерства прошел праздник для сотрудников этой благородной и важной профессии. На торжественном мероприятии награждали лучших огнеборцев.
Начальник Горецкого РОЧС Сергей Козлов поздравил с профессиональным праздником действующих сотрудников отдела и ветеранов. Со сцены прозвучали теплые слова в адрес спасателей от заместителя председателя райисполкома Ларисы Кривицкой, председателя районного Совета депутатов Оксаны Огородниковой, а также лидера РОО «Спасатель» Владимира Счисленка.
После официальной части праздник продолжился концертом-поздравлением. Выступали артисты культуры и юные звездочки нашего города.
Валерия ДРОЗДОВСКАЯ
Фото Михаила ЛЕВЦОВА.
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В преддверии Дня спасателей в детской школе искусств и вокально-хорового мастерства прошел праздник для сотрудников этой благородной и важной профессии. На...
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