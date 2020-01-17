Концерт ко Дню спасателя

Источник материала: Горецкий вестник

В преддверии Дня спасателей в детской школе искусств и вокально-хорового мастерства прошел праздник для сотрудников этой благородной и важной профессии. На торжественном мероприятии награждали лучших огнеборцев.

Начальник Горецкого РОЧС Сергей Козлов поздравил с профессиональным праздником действующих сотрудников отдела и ветеранов. Со сцены прозвучали теплые слова в адрес спасателей от заместителя председателя райисполкома Ларисы Кривицкой, председателя районного Совета депутатов Оксаны Огородниковой, а также лидера РОО «Спасатель» Владимира Счисленка.

После официальной части праздник продолжился концертом-поздравлением. Выступали артисты культуры и юные звездочки нашего города.

Валерия ДРОЗДОВСКАЯ







































Фото Михаила ЛЕВЦОВА.