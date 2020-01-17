КХЛ: «Динамо» в гостях крупно проиграло «Витязю»

Источник материала: Аргументы и факты

На единственную шайбу «зубров» в исполнении Дадонова (57-я) соперник ответил голами Варфоломеева (7-я), Ларичева (11-я), Лаюнена (30-я), Чернова (40-я) и Моисеева (48-я).

– Буквально в день игры стало известно, что мы не досчитаемся четверых игроков. Кто-то выпал из-за простуды, кто-то из-за повреждений. Нам действительно не хватало глубины состава. Кроме того, отсутствие игрока калибра Марка-Андре Граньяни также накладывает свой отпечаток. Из-за его отсутствия пострадало наше большинство, - прокомментировал исход матча главный тренер «зубров» Крэйг Вудкрофт, его слова приводит официальный сайт клуба.

По словам Вудкрофта, Марк-Андре – это именно тот игрок, который мог бы успокоить игру в нужный момент.

- Мне понравилось, как мы вышли на этот матч. Вся команда была заряжена и настроена на борьбу. Местами мы показывали очень хороший хоккей. К сожалению, допустили потерю шайбы и «Витязь» нас тут же за это наказал. Ошиблись еще раз – и вновь шайба в наших воротах. Мы знали, что допускать ошибки нельзя. «Витязь» – команда, которая очень быстро переводит из обороны в атаку.