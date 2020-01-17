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«Тренировки классные». 13-летний мальчик попал в школу олимпийского резерва благодаря акции «Наши дети»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На пути к спортивной карьере. Еще одна мечта сбылась благодаря акции «Наши дети». 13-летний подросток попал в школу олимпийского резерва, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Артем накануне Нового года вместе с родителями , братьями и сестрами встречал благотворителей. Подарки для детского дома семейного типа привезли достойные. Но не только ноутбуки интересует нынешнюю молодежь.
В беседе со взрослыми гостями парень озвучил свою мечту: стать профессиональным спортсменом. И вот сейчас он усердно осваивает боксерские навыки.
Артем Николаенко, воспитанник Марьиногорского детского дома семейного типа:
Сергей Григерев, старший тренер Минской области по боксу:
Сегодня же в доме семьи Артема ждут еще один подарок. Для них приобретен легковой автомобиль.
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«Тренировки классные». 13-летний мальчик попал в школу олимпийского резерва благодаря акции «Наши дети»
Новости Беларуси. На пути к спортивной карьере. Еще одна мечта сбылась благодаря акции «Наши дети». 13-летний подросток попал в школу олимпийского резерва, сообщили...
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