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«Тренировки классные». 13-летний мальчик попал в школу олимпийского резерва благодаря акции «Наши дети»

17.01.2020 12:08 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На пути к спортивной карьере. Еще одна мечта сбылась благодаря акции «Наши дети». 13-летний подросток попал в школу олимпийского резерва, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Артем накануне Нового года вместе с родителями , братьями и сестрами встречал благотворителей. Подарки для детского дома семейного типа привезли достойные. Но не только ноутбуки интересует нынешнюю молодежь.

«Тренировки классные». 13-летний мальчик попал в школу олимпийского резерва благодаря акции «Наши дети»

«Тренировки классные». 13-летний мальчик попал в школу олимпийского резерва благодаря акции «Наши дети»

В беседе со взрослыми гостями парень озвучил свою мечту: стать профессиональным спортсменом. И вот сейчас он усердно осваивает боксерские навыки.

«Тренировки классные». 13-летний мальчик попал в школу олимпийского резерва благодаря акции «Наши дети»

Артем Николаенко, воспитанник Марьиногорского детского дома семейного типа:
Я хотел попасть сюда, когда только начал заниматься боксом. Ездил на разные соревнования. Попал сюда. Тут все общительные, тренировки классные. Чтобы попасть сюда, нужно великий дух иметь, тренироваться.

«Тренировки классные». 13-летний мальчик попал в школу олимпийского резерва благодаря акции «Наши дети»

«Тренировки классные». 13-летний мальчик попал в школу олимпийского резерва благодаря акции «Наши дети»

Сергей Григерев, старший тренер Минской области по боксу:
У мальчика есть большой потенциал, и если он будет так же стараться на тренировках, выкладываться полностью, то я думаю, что его ждет высокий спортивный результат.

Сегодня же в доме семьи Артема ждут еще один подарок. Для них приобретен легковой автомобиль.

«Тренировки классные». 13-летний мальчик попал в школу олимпийского резерва благодаря акции «Наши дети»

«Тренировки классные». 13-летний мальчик попал в школу олимпийского резерва благодаря акции «Наши дети»

Люди в материале: Сергей Григерев, Артем Николаенко
 
 
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Новости Беларуси. На пути к спортивной карьере. Еще одна мечта сбылась благодаря акции «Наши дети». 13-летний подросток попал в школу олимпийского резерва, сообщили...
 
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