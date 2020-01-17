В Барановичах мужчине оторвало ноги взрывом снаряда

Источник материала: Аргументы и факты

Как стало известно, инцидент произошел 16 января около 15.40 на улице Лебединой в Барановичах. На территории частного дома во дворе взорвался боеприпас.

В результате происшествия пострадали трое мужчин – хозяин дома 72-летний пенсионер и двое его знакомых. При этом 40-летний мужчина получил тяжелейшую травму – ему ампутировали обе ноги на уровне голени, передает издание « Наш край ». Сейчас все трое в больнице.

По данному факту проводится проверка. Выясняются все обстоятельства происшествия и причины взрыва. По предварительным данным, взорвавшийся снаряд хозяин дома нашел в лесу, когда собирал грибы, и принес к себе домой. Специалистами, которые работали на месте происшествия, во дворе были найдены еще несколько снарядов времен Великой Отечественной войны.