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В Барановичах мужчине оторвало ноги взрывом снаряда

17.01.2020 15:45 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Барановичах мужчине оторвало ноги взрывом снаряда
Барановичский ГРОЧС / МЧС Республики Беларусь

Как стало известно, инцидент произошел 16 января около 15.40 на улице Лебединой в Барановичах. На территории частного дома во дворе взорвался боеприпас.

В Барановичах мужчине оторвало ноги взрывом снаряда Возле деревни Торчицы лесник нашел снаряд времён ВОВ

В результате происшествия пострадали трое мужчин – хозяин дома 72-летний пенсионер и двое его знакомых. При этом 40-летний мужчина получил тяжелейшую травму – ему ампутировали обе ноги на уровне голени, передает издание «Наш край». Сейчас все трое в больнице.

По данному факту проводится проверка. Выясняются все обстоятельства происшествия и причины взрыва. По предварительным данным, взорвавшийся снаряд хозяин дома нашел в лесу, когда собирал грибы, и принес к себе домой. Специалистами, которые работали на месте происшествия, во дворе были найдены еще несколько снарядов времен Великой Отечественной войны.

 
 
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Несчастный случай произошел днем 16 января.
 
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