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Увлекательную квест-игру к 80-летию Вороновского района провели в центральной районной библиотеке
17.01.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
И вот «Заключительная» станция. И хотя по итогам игры больше правильных ответов дали участники команды «Пламя», но, на мой взгляд, победила дружба и любовь к своей малой родине.
Викентий ЯКОВИЧ.
Фото Ольги МЕЛЬКО.
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