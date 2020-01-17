Увлекательную квест-игру к 80-летию Вороновского района провели в центральной районной библиотеке

Источник материала: Вороновская газета



Две команды учеников 11 «Б» класса Вороновской СШ отправились в заочное познавательное путешествие по символическим станциям прошлого и настоящего времени. На станции «Краеведческая», например, вспоминали и отвечали на вопросы «гида» об истории образования района, называли имена знаменитых людей Вороновщины. А на станции «Уличная» перечисляли названия улиц райцентра, на станции «Литературная» — вспоминали поэтов-земляков. И, к большой радости присутствующих взрослых, парни и девчонки показали отличные знания по истории района и городского поселка Вороново. Их азарт, юношеская непосредственность настолько увлекли, что даже классный руководитель Анна Эдвардовна Войшнис не смогла удержаться и подсказывала, прямо-таки как в школе, ребятам правильные ответы. Это придало мероприятию еще больший интерес, создало атмосферу дружелюбного соперничества.

И вот «Заключительная» станция. И хотя по итогам игры больше правильных ответов дали участники команды «Пламя», но, на мой взгляд, победила дружба и любовь к своей малой родине.





























































Викентий ЯКОВИЧ.

Фото Ольги МЕЛЬКО.