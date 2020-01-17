С какими результатами завершился год для Осиповичского РОЧС

Источник материала: Асiповiцкi край

Пожарный 2019-й

Накануне профессионального праздника пожарные отчитались о том, как прошел для райотдела 2019 год. На что же обращали внимание?

Ликвидировать возгорание, спасти от огненной стихии, оказать помощь в ДТП и многое другое — все это обычные рабочие будни местных спасателей. В 2019 году подразделения райотдела по чрезвычайным ситуациям совершили 501 оперативный выезд. Среди причин — горение мусора (232 случая), сработка системы «Молния» и ложные вызовы (103), ликвидация гнезд жалоносных (69), тушение пожаров (61), загорание сухой растительности (24), лесные пожары (6), демеркуризация (3), ДТП (2) и химическая авария. Возникали пожары в основном из-за неосторожного обращения с огнем (25), электрохозяйством (17) и печами (15), чаще всего страдали жилые дома (18), надворные постройки (17) и дачи (18). Спасено 4 человека — 3 на пожарах и один в ДТП. Предотвращено уничтожение 47 строений и 4 единиц техники, а также угроза заражения территории соляной кислотой.

В ходе боевой подготовки за год провели 74 тактико-специальных учения и занятия. В постоянной боеготовности находилась и техника: случаев выхода из строя в ходе ликвидации пожаров не допустили.

В свободное от дежурств время спасатели активно участвовали в различных конкурсах и соревнованиях. Так, Иван Шкурин во второй раз занял II место в республиканском конкурсе на звание лучшего диспетчера. За звание лучшего начальника смены боролся Денис Толкач, лучшего водителя — Пётр Королёв, они же вместе с Денисом Дятлом выступали в конкурсе на звание сильнейшего спасателя. Выступали осиповичские пожарные и в областной спартакиаде МЧС, легкоатлетическом кроссе, пожарно-спасательном спорте, многоборье, а также стали победителями районного турслета БРСМ.

Не менее важная задача — профилактика возникновения чрезвычайных ситуаций и пропаганда безопасного образа жизни. В минувшем году инспекторы райотдела провели более 7 тысяч проверок домовладений земляков. В основном акцент делали на состояние жилья многодетных семей и тех, где дети находятся в социально опасном положении, одиноких и одиноко проживающих пожилых людей и инвалидов, граждан, злоупотребляющих спиртными напитками. Провели почти полторы тысячи пропагандистских мероприятий в дошкольных учреждениях, учебных заведениях, трудовых коллективах и общественных местах.

Итоги 2019-го подведены, задачи на 2020-й поставлены. Главное, чтобы и земляки не подвели: в основном от нас с вами зависит, какие показатели будут у спасателей в следующем январе. Позаботимся о собственной безопасности вместе?