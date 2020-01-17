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В Осиповичском райисполкоме работает комиссия по координации работы по содействию занятости населения.
17.01.2020 — Разное | Асiповiцкi край
Источник материала: Асiповiцкi край
Членами комиссии осуществляется оказание помощи гражданам по вопросам трудоустройства на имеющиеся вакансии, организации самозанятости, порядка отнесения граждан к категории не занятых в экономике.
Очередное заседание комиссии пройдет 21 января с 15.00 по адресу: г. Осиповичи, ул. Сумченко, 33, каб. 210, корпус 2 райисполкома. Справки по тел. 66-084.
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В Осиповичском райисполкоме работает комиссия по координации работы по содействию занятости населения.
Членами комиссии осуществляется оказание помощи гражданам по вопросам трудоустройства на имеющиеся вакансии, организации самозанятости, порядка отнесения...
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