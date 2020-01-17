В Осиповичском райисполкоме работает комиссия по координации работы по содействию занятости населения.

Источник материала: Асiповiцкi край

Членами комиссии осуществляется оказание помощи гражданам по вопросам трудоустройства на имеющиеся вакансии, организации самозанятости, порядка отнесения граждан к категории не занятых в экономике.

Очередное заседание комиссии пройдет 21 января с 15.00 по адресу: г. Осиповичи, ул. Сумченко, 33, каб. 210, корпус 2 райисполкома. Справки по тел. 66-084.



