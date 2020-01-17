Источник материала: Новости Волковыска

17 января 2020-го Лукашенко подписал указ №15, регулирующий вопросы досрочного пенсионного обеспечения граждан, занятых на работах с особыми условиями труда и отдельными видами профессиональной деятельности.

Документ позволят повысить уровень досрочного льготного пенсионного обеспечения работников с длительным стажем работы в неблагоприятных условиях труда, сообщает пресс-служба президента. Принятые меры также помогут увеличить размеры пенсий в системе профессионального пенсионного страхования.

В частности, работникам, выработавшим на 1 января 2009 года не менее половины необходимого льготного стажа в особых условиях труда, будет предоставлено право на назначение досрочной льготной пенсии.

Кроме того, с 1 января 2021 года будут повышены тарифы взносов на профессиональное пенсионное страхование в отношении нескольких категорий работников, занятых на протяжении полного рабочего дня на работах с особыми условиями труда.

Право на досрочную пенсию имеют белорусы, работающие во вредных и опасных условиях. Также таким работникам начисляется профессиональная пенсия, которая складывается из специальных взносов нанимателей. Система профессионального пенсионного страхования работает в Беларуси с 2009 года.