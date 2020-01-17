Источник материала: Новости Волковыска

Беларусь и Польша будут максимально ускорять пропуск автомобилей на границе. Об этом договорились главы таможенных служб двух стран.

Стороны договорились об актуализации договорно-правовой базы, развитии инфраструктуры пунктов пропуска и создании на этом участке границы максимально возможного пропуска транспортных средств.

В 2019 году количество грузовых транспортных средств, проследовавших через белорусско-польскую границу, превысило 1,1 млн. Это на 5% больше, чем в 2018 году.

Если сравнивать с показателями 2015 года, то объем грузового транспорта вырос на 20%. Ежедневно границу в этом направлении пересекают свыше 3 тыс. грузовиков.