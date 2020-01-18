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Белорус Илья Ивашко сыграет в основном этапе Australian Open
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Илья Ивашко вышел в основную сетку первого в сезоне турнира из серии «Большого Шлема» Australian Open, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В матче третьего круга квалификации белорус оказался сильнее китайца Чже Ли. Сперва Ивашко оставил за собой первый сет – 6:4. Во второй части поединка наш теннисист снова оказался сильнее своего соперника – 6:3. Встреча продолжалась 1 час и 34 минуты.
В мужском одиночном разряде выступит и второй наш представитель Егор Герасимов. Он в первом круге сыграет против норвежца Каспера Рууда.
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Новости Беларуси. Илья Ивашко вышел в основную сетку первого в сезоне турнира из серии «Большого Шлема» Australian Open, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В матче...
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