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«Очень смелый проект мы создали». Пожарный и балерина о совместном календаре МЧС
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Как сочетаются сила и хрупкость, можно увидеть в необычном фотопроекте. Спасатели и балерины снялись для совместного календаря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В интернете уже успели оценить новую креативную идею МЧС. Результат охарактеризовали кратко – просто огонь!
По задумке, в одном кадре объединились сила и смелость представителей одной из самых опасных профессий и хрупкость и утонченность мира искусства. В итоге изящные балерины отлично смотрятся в надежных руках брутальных спасателей. По словам танцовщиц, партнеры по фотопроекту неплохо справились с поддержками во время позирования.
Вероника Олещенко, артистка Большого театра Беларуси:
Никита Кисель, заместитель начальника ПАСЧ № 40 Минска:
В свободной продаже календаря не будет, хотя в социсетях он уже произвел фурор. Выпуск издания приурочен ко Дню спасателя. Его в Беларуси отмечают 19 января.
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Новости Беларуси. Как сочетаются сила и хрупкость, можно увидеть в необычном фотопроекте. Спасатели и балерины снялись для совместного календаря, сообщили в...
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