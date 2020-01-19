|
МАЗы на «Дакаре»: посмотрите, как белорусы сражались на самом престижном автомарафоне в мире
Источник материала: Tut.by
Накануне закончился ралли-рейд «Дакар-2020», который впервые прошел по территории Саудовской Аравии. Второй раз в истории белорусский экипаж
Капотный МАЗ
Протяженность маршрута составила около 8 тысяч километров, причем более половины из них пришлись на спецучастки. В гонке приняли участие свыше 350 экипажей со всего мира. Только в классе грузовиков состязались около 50 «камионов», из них меньше 30 добрались до финиша ралли-рейда.
Напомним, самым успешным для белорусов стал «Дакар-2018». Тогда Сергей Вязович
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Второй раз в истории белорусский экипаж оказался на пьедестале самого престижного автомарафона в мире - Сергей Вязович на капотнике взял бронзу.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)