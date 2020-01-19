МАЗы на «Дакаре»: посмотрите, как белорусы сражались на самом престижном автомарафоне в мире

Источник материала: Tut.by

Накануне закончился ралли-рейд «Дакар-2020», который впервые прошел по территории Саудовской Аравии. Второй раз в истории белорусский экипаж оказался на пьедестале самого престижного автомарафона в мире — Сергей Вязович на капотнике взял бронзу. Молодой белорусский пилот Алексей Вишневский занял восьмое место, а Александр Василевский закончил гонку на 12-й позиции. Посмотрите, как это было.

Капотный МАЗ удачно дебютировал на ралли-рейде «Дакар». На первом же спецучастке он занял второе место, а на втором и вовсе победил, впервые в истории захватив лидерство в общем зачете грузовиков. После четвертого спецучастка, где белорусы пробили колеса , инициатива перешла к российским экипажам, которые впоследствии «отвоевали» первые два места и постепенно увеличили отрыв. В итоге победителем марафона стал камазовец Андрей Каргинов, на втором месте — его партнер по команде Антон Шибалов.













































































Протяженность маршрута составила около 8 тысяч километров, причем более половины из них пришлись на спецучастки. В гонке приняли участие свыше 350 экипажей со всего мира. Только в классе грузовиков состязались около 50 «камионов», из них меньше 30 добрались до финиша ралли-рейда.

Напомним, самым успешным для белорусов стал «Дакар-2018». Тогда Сергей Вязович завоевал серебро престижного ралли-рейда. В том же году он пришел первым на Turkmen Desert Race. А примерно через год стал чемпионом Morocco Desert Challenge, где впервые выступал на капотнике.