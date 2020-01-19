Рядом со Свислочью минчане нашли труп человека. Снова

Источник материала: KYKY

Сегодня утром, 19 января, в центре Минска нашли труп мужчины, передает агенство «Минск-Новости». Эту информацию подтвердили в оперативно-дежурной службе Центрального РУВД Минска.

Первой тело заметила минчанка, идя недалеко от гостиницы «Беларусь». Труп лежал у нового пешеходного мостика. Очевидец сразу вызвала скорую помощь и милицию. По первым данным оперативников, погибшему около 30-35 лет. Другой информации в СМИ пока нет; на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, а журналисты следят за развитием событий.

Напомним, только 2 января 2020 года коммунальщики выловили из той же Свислочи сумку с конечностями убитой женщины. Спустя три дня личность погибшей была установлена – ей оказалась 37-летняя Юлия, которая жила в центре города.

Подозреваемого в убийстве, 26-летнего Батыра, задержали в Витебске. Как рассказали его знакомые, парень приехал в Беларусь из Туркменистана получать образование переводчика, сперва учился в Минске, затем перевелся в Витебск. Друзья описали Батыра как спокойного, ответственного человека, который увлекался волейболом, после окончания учебы собирался вернуться на родину.

Во время допроса Батыр во всем сознался и объяснил, что причиной трагедии стала ссора с Юлией (молодые люди временно жили вместе). СК предъявил ему обвинения по статье об убийстве и держит под стражей, расследование продолжается.