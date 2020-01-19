Источник материала: Ивьевский край

В День Крещения Господня Божественная литургия началась в храме святого мученика Гавриила Белостокского в 10 утра.

На этот праздник храм всегда переполнен. Желающих поприсутствовать на этом удивительном таинстве освящения вод, с каждым годом все больше. Торжественно горели свечи, возносилась в небеса молитва Отцу и Сыну, и Святому духу. И вновь освящалась вода. В конце Богослужения прихожане вместе со своим духовным наставником настоятелем храма, благочинным церквей Ивьевского района протоиереем Вячеславом Пашкевичем с хоругвями отправились крестным ходом к Ивьевскому роднику, около которого стоит святая купель. Эта праздничная торжественная процессия ежегодно заполняет главную улицу города. И в ней идут и взрослые, и дети, и старики.















