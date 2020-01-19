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Торжественно горели свечи, возносилась в небеса молитва

19.01.2020 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

В День Крещения Господня Божественная литургия началась в храме святого мученика Гавриила Белостокского в 10 утра.

На этот праздник храм всегда переполнен. Желающих  поприсутствовать на этом удивительном таинстве освящения вод, с каждым годом все больше. Торжественно горели свечи, возносилась в небеса молитва Отцу и Сыну, и Святому духу. И вновь освящалась вода. В конце Богослужения   прихожане вместе со своим духовным наставником настоятелем храма, благочинным церквей Ивьевского района протоиереем Вячеславом Пашкевичем с хоругвями отправились крестным ходом к Ивьевскому роднику, около которого стоит святая купель. Эта праздничная торжественная процессия ежегодно заполняет главную улицу города. И в ней идут и взрослые, и дети, и старики.

Торжественно горели свечи, возносилась в небеса молитва

Торжественно горели свечи, возносилась в небеса молитва

Торжественно горели свечи, возносилась в небеса молитва

Торжественно горели свечи, возносилась в небеса молитва

 
 
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В День Крещения Господня Божественная литургия началась в храме святого мученика Гавриила Белостокского в 10 утра. На этот праздник храм всегда переполнен....
 
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