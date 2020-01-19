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Чемпионат Беларуси по спортивному пейнтболу проходит в Бресте

19.01.2020 21:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Открытий зимний чемпионат Беларуси по спортивному пейнтболу проходит сегодня в Бресте.

Чемпионат Беларуси по спортивному пейнтболу проходит в Бресте

Идея собрать под одной крышей почитателей зимнего пейнтбола впервые была реализована в Бресте три года назад. В качестве организаторов выступили ДОСААФ Брестской области, Белорусская федерация пейнтбола, первичная структура ДОСААФ «КОМБАТ» при поддержке научно-технологического парка, который предоставил игровую площадку.

На пробные соревнования тогда прибыло всего 4 команды. Сегодня же их заявлено 22 – из разных уголков страны. На лавры претендуют в том числе и спортсмены из Смоленска. Поэтому у «Зимнего шара» – именно под таким названием проходит национальное первенство – есть все шансы разрастись в перспективе до международных масштабов.

– Пейнтбол, в общем-то, летний вид спорта, но в Бресте мы его проводим зимой, – вводит в курс дела Александр Аверин, инструктор по организационно-массовой и спортивной работе Брестской объединенной организационной структуры ДОСААФ. – Благодаря содействию руководства технопарка у нас созданы хорошие условия: правильное освещение, прекрасное покрытие, для удобства участников оборудованы туалеты, душевые кабинки, комнаты для переодевания и приема пищи. Нынешний турнир проходит в формате 2 на 2, то есть каждая команда выставляет по два человека. Их задача – поразить противника и захватить базу. Это очень динамичный вид спорта, который развивает тактическое мышление, быстроту реакции. Активно приобщаем к нему и молодежь. В ДОСААФ мы готовим детишек в возрасте 10-13 лет, чтобы они потом заменили наших повзрослевших спортсменов и участвовали в соревнованиях. В прошлом году наш пейнтбольный клуб «Manowar» стал абсолютным чемпионом РБ и занял третье место в открытом чемпионате России.

Чемпионат Беларуси по спортивному пейнтболу проходит в Бресте

Пейнтбол, поясняет собеседник Zarya.by, как военно-прикладной вид спорта учит стратегическому мышлению, умению работать в команде. Но, несмотря на явную милитаристскую направленность, в него с удовольствием включаются и представительницы прекрасной половины человечества.

– Сегодня мы начинаем ломать стереотипы о том, что пейнтбол какое-то развлечение, где взрослые мужики бегают по лесу и играют в войнушку, – говорит Юрий Беляев, председатель первичной структуры ДОСААФ «Комбат». – На самом деле это серьезный спорт, в нем важна слаженность команды, тактика, физическая подготовка. Наверное, один из немногих видов спорта, который уравнен маркером. Маркер – это оружие, из которого стреляют шариками. И не важно кто вы – девушка, мужчина или ребенок. Играют абсолютно все. На соревнованиях есть команды, где выступают в паре муж и жена или отец и сыновья. Как и в любой другой спортивной дисциплине, здесь имеются разряды, мастера спорта и прочее.

Что же касается соревнований, шансы на победу, разумеется, зависят от уровня физической формы и выносливости игрока. Однако немаловажное значение уделяется и стратегии. Одно другому не просто не мешает, но и повышает вероятность благоприятного исхода.

– Действовать нужно с умом, – рассказывает участник турнира, брестчанин Сергей Синяевский. – На каждом столе лежит распечатка поля. Игроки разбирают тактики: куда лучше пойти, как сыграть. За неделю до соревнований поле выкладывают в интернет, поэтому есть возможность основательно подготовиться. Например, мы начали подготовку за две недели до старта. Тренировались ежедневно. Бывало, сидели на площадках с пяти и до десяти вечера. Или с десяти утра и до самого вечера. Так сказать, нарабатывали тактику.

Сам Сергей впервые взял в руки маркер примерно пять лет назад, когда бывший сослуживец предложил поучаствовать на 9 мая в игре. Попробовал – понравилось. Так случайное, на первый взгляд, знакомство переросло в длительную дружбу.

Чемпионат Беларуси по спортивному пейнтболу проходит в Бресте

Подобную историю отношений с пейнтболом, впрочем, рассказывает и Александр Ачасов из Минска. На поле молодого человека привел отец Игорь, когда ему было всего 8. Сегодня Александру 24. Выпускник БГУ работает управляющим компании, специализирующейся на сборке торгового оборудования. И по-прежнему верен давнему увлечению.

– Я человек азартный, – улыбается Александр. – Когда первый раз выходишь на поле, ты всегда расслаблен: как пойдет – так пойдет. Но потом заводишься и это вызывает правильные эмоции. Хочется бороться. Как бы громко ни звучало, но я застал очень много поколений игроков в пейнтболе. Есть ребята, которые здесь уже больше 10 лет. Есть совсем молодые, для которых это действительно спорт. Не скажу, что это дело всей моей жизни, просто очень нравится. А такие турниры – они сохраняют атмосферу старого доброго пейнтбола, есть в них что-то очень теплое…

Чемпионат Беларуси по спортивному пейнтболу проходит в Бресте

Чемпионат Беларуси по спортивному пейнтболу проходит в Бресте

Чемпионат Беларуси по спортивному пейнтболу проходит в Бресте

Чемпионат Беларуси по спортивному пейнтболу проходит в Бресте

Чемпионат Беларуси по спортивному пейнтболу проходит в Бресте

Чемпионат Беларуси по спортивному пейнтболу проходит в Бресте

Чемпионат Беларуси по спортивному пейнтболу проходит в Бресте

Чемпионат Беларуси по спортивному пейнтболу проходит в Бресте

 
Теги: знакомства, Брест
 
 
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  Открытий зимний чемпионат Беларуси по спортивному пейнтболу проходит сегодня в Бресте. Идея собрать под одной крышей почитателей зимнего пейнтбола впервые...
 
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