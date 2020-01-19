ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Экзотические попугайчики ждут вас на выставке в Бресте

19.01.2020 21:54 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Экзотический мир удивительных птиц могут открыть для себя брестчане: выставка попугаев начала работать в ТРЦ «Варшавский» (ул.Махновича, 6). Двери для всех желающих здесь открыты ежедневно до 18 февраля.

Экзотические попугайчики ждут вас на выставке в Бресте

Птичьи голоса слышно издалека. Посетители могут познакомиться с разнообразными, необычными, яркими представители «пернатого» мира.

Огромный говорящий какаду обязательно скажет вам «пока», когда будете отходить от его клетки (конечно же, если птица не будет дремать в это время).

Королевские жако, кольчатые, скалистые, сливоголовые, солнечные, желтоголовые, черноголовые аратинги и многие другие – птицы из разных уголков земли собрались в одном месте.

Например, новозеландский какарик – самый маленький, изящный и беззлобный из всех крупных попугаев. Он лишен даже малейшей агрессии по отношению к человеку, не кричит дурным голосом, не грызет ценные предметы, не крушит мебель, да и вряд ли в состоянии повредить ее. Какарик всегда должен быть занят каким-нибудь ужасно важным для него делом. Для Zarya.by этот красавец с удовольствием позировал, как и масковый неразлучник.

Экзотические попугайчики ждут вас на выставке в Бресте

Экзотические попугайчики ждут вас на выставке в Бресте

Эти птицы – активные, они привязываются к своему хозяину. В естественных условиях очень серьезно относятся к образованию пары, поэтому долго изучают друг друга.

Пристально присматривался к камере и розовощекий неразлучник. Этот маленький пернатый похож на снегиря. Но в отличие от них, территория обитания розовощекого – остров Мадагаскар, поэтому попугай любит жару. Птичка плохо переносит одиночества, ей обязательно нужна пара.

Экзотические попугайчики ждут вас на выставке в Бресте

Привлекал внимание к себе и попугай корелла с высоким хохолком на голове и длинным заостренным хвостом. Птица всем своим важным видом будто бы говорила: «Я звезда, снимайте меня!».

Экзотические попугайчики ждут вас на выставке в Бресте

Выставка интересна как взрослым, так и детям. Детишки то и дело бегают и восклицают: «Мама, посмотри, какой попугай красивый! Папа, попугай мне ответил!». Яркое оперение, звонкие голоса и разные характеры птиц никого не оставят равнодушным. Некоторые пернатые, ведут себя как люди, показывают свой характер: застенчиво прячут «лицо» и отворачиваются, когда пытаешься их сфотографировать. Одним словом, не требуют лишнего внимания. А некоторые, напротив, пытаются привлечь к себе: громко «разговаривают», качаются на качелях, выясняют отношения друг с другом.

Экзотические попугайчики ждут вас на выставке в Бресте

Экзотические попугайчики ждут вас на выставке в Бресте

Экзотические попугайчики ждут вас на выставке в Бресте

Экзотические попугайчики ждут вас на выставке в Бресте

Экзотические попугайчики ждут вас на выставке в Бресте

Экзотические попугайчики ждут вас на выставке в Бресте

Экзотические попугайчики ждут вас на выставке в Бресте

Экзотические попугайчики ждут вас на выставке в Бресте

Экзотические попугайчики ждут вас на выставке в Бресте

Экзотические попугайчики ждут вас на выставке в Бресте

Экзотические попугайчики ждут вас на выставке в Бресте

Экзотические попугайчики ждут вас на выставке в Бресте

Экзотические попугайчики ждут вас на выставке в Бресте

Экзотические попугайчики ждут вас на выставке в Бресте

Экзотические попугайчики ждут вас на выставке в Бресте

Экзотические попугайчики ждут вас на выставке в Бресте

Экзотические попугайчики ждут вас на выставке в Бресте

Экзотические попугайчики ждут вас на выставке в Бресте

Экзотические попугайчики ждут вас на выставке в Бресте

Экзотические попугайчики ждут вас на выставке в Бресте

Экзотические попугайчики ждут вас на выставке в Бресте

Экзотические попугайчики ждут вас на выставке в Бресте

Экзотические попугайчики ждут вас на выставке в Бресте

Экзотические попугайчики ждут вас на выставке в Бресте

Экзотические попугайчики ждут вас на выставке в Бресте

Экзотические попугайчики ждут вас на выставке в Бресте

Экзотические попугайчики ждут вас на выставке в Бресте

Экзотические попугайчики ждут вас на выставке в Бресте

Экзотические попугайчики ждут вас на выставке в Бресте

 
Теги: знакомства
 
 
Ссылка на источник 63
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Экзотический мир удивительных птиц могут открыть для себя брестчане: выставка попугаев начала работать в ТРЦ «Варшавский» (ул.Махновича, 6). Двери для всех...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Беллакт» дома уступил ФСК «Гродненский»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

18.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
19.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Фаниполь Online
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика