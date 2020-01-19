Экзотические попугайчики ждут вас на выставке в Бресте

Источник материала: Виртуальный Брест

Экзотический мир удивительных птиц могут открыть для себя брестчане: выставка попугаев начала работать в ТРЦ «Варшавский» (ул.Махновича, 6). Двери для всех желающих здесь открыты ежедневно до 18 февраля.





Птичьи голоса слышно издалека. Посетители могут познакомиться с разнообразными, необычными, яркими представители «пернатого» мира.

Огромный говорящий какаду обязательно скажет вам «пока», когда будете отходить от его клетки (конечно же, если птица не будет дремать в это время).

Королевские жако, кольчатые, скалистые, сливоголовые, солнечные, желтоголовые, черноголовые аратинги и многие другие – птицы из разных уголков земли собрались в одном месте.

Например, новозеландский какарик – самый маленький, изящный и беззлобный из всех крупных попугаев. Он лишен даже малейшей агрессии по отношению к человеку, не кричит дурным голосом, не грызет ценные предметы, не крушит мебель, да и вряд ли в состоянии повредить ее. Какарик всегда должен быть занят каким-нибудь ужасно важным для него делом. Для Zarya.by этот красавец с удовольствием позировал, как и масковый неразлучник.









Эти птицы – активные, они привязываются к своему хозяину. В естественных условиях очень серьезно относятся к образованию пары, поэтому долго изучают друг друга.

Пристально присматривался к камере и розовощекий неразлучник. Этот маленький пернатый похож на снегиря. Но в отличие от них, территория обитания розовощекого – остров Мадагаскар, поэтому попугай любит жару. Птичка плохо переносит одиночества, ей обязательно нужна пара.





Привлекал внимание к себе и попугай корелла с высоким хохолком на голове и длинным заостренным хвостом. Птица всем своим важным видом будто бы говорила: «Я звезда, снимайте меня!».





Выставка интересна как взрослым, так и детям. Детишки то и дело бегают и восклицают: «Мама, посмотри, какой попугай красивый! Папа, попугай мне ответил!». Яркое оперение, звонкие голоса и разные характеры птиц никого не оставят равнодушным. Некоторые пернатые, ведут себя как люди, показывают свой характер: застенчиво прячут «лицо» и отворачиваются, когда пытаешься их сфотографировать. Одним словом, не требуют лишнего внимания. А некоторые, напротив, пытаются привлечь к себе: громко «разговаривают», качаются на качелях, выясняют отношения друг с другом.



















































































































