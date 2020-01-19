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В Австрии погиб дальнобойщик из Пинска
19.01.2020 21:54 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Ещё один мужчина и женщина получили серьёзные травмы.
Фото иллюстративное news.nashbryansk.ru
По сообщению австрийской газеты,
73-летний итальянец, проживающий в районе Филлах, на своей машине совершил наезд на группу из трёх пешеходов.
По предварительной информации, легковой автомобиль ехал по заснеженной крутой дороге, а по противоположной стороне в это время шли три пешехода. Предположительно, при повороте направо легковушку занесло на людей и их прижало к ограждению или отбросило в его сторону.
Как сообщила полиция, один из мужчин погиб на месте происшествия. Ещё один мужчина и женщина получили серьёзные травмы. Пострадавшие пешеходы — белорусские водители грузовиков, которые работали на литовскую компанию.
Полиция выясняет подробности аварии, гособвинитель конфисковал автомобиль для дальнейших осмотров.
По неподтвержденной информации, погибший пешеход — 30-летний житель Пинска.
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