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В Австрии погиб дальнобойщик из Пинска

19.01.2020 21:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Ещё один мужчина и женщина получили серьёзные травмы.

В Австрии погиб дальнобойщик из Пинска

Фото иллюстративное news.nashbryansk.ru

По сообщению австрийской газеты, Salzburger Nachrichten, около 12.00 в субботу, 18 января, в австрийском городе Арнольдштейн, недалеко от границ с Италией и Словенией произошло серьёзное ДТП.

73-летний итальянец, проживающий в районе Филлах, на своей машине совершил наезд на группу из трёх пешеходов.

По предварительной информации, легковой автомобиль ехал по заснеженной крутой дороге, а по противоположной стороне в это время шли три пешехода. Предположительно, при повороте направо легковушку занесло на людей и их прижало к ограждению или отбросило в его сторону.

Как сообщила полиция, один из мужчин погиб на месте происшествия. Ещё один мужчина и женщина получили серьёзные травмы. Пострадавшие пешеходы — белорусские водители грузовиков, которые работали на литовскую компанию.

Полиция выясняет подробности аварии, гособвинитель конфисковал автомобиль для дальнейших осмотров.

По неподтвержденной информации, погибший пешеход — 30-летний житель Пинска.

 
 
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  Ещё один мужчина и женщина получили серьёзные травмы. Фото иллюстративное news.nashbryansk.ru По сообщению австрийской газеты, Salzburger Nachrichten, около 12.00 в субботу, 18 января,...
 
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