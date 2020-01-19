Для внедрения депозитно-залоговой системы в работе с упаковкой необходимо около 2 лет - Смирнов

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Для внедрения депозитно-залоговой системы в работе с упаковкой необходимо около 2 лет. Об этом заявил заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Виталий Смирнов сегодня в программе "Неделя" на телеканале СТВ , передает корреспондент БЕЛТА.





"Депозитно-залоговая система не подразумевает цели и задачи извлечения прибыли. То есть уровень доходов равен уровню расходов. Другим словами, это социальная ответственность. Для внедрения и полноценной работы системы необходимо около двух лет", - сказал Виталий Смирнов.

Суть этой системы в том, что потребитель, покупая тот или иной товар (например, напиток), оставляет залог. После того, как он потребил продукт из этой емкости, он сдает пустую тару и получает назад ее залоговую цену. Цель - обеспечить возврат не менее 80% использованной тары. В странах, где уже применяют такой опыт, покупателю выдают чек с суммой, на которую можно отоварить продукты в магазине, где была сдана тара. Возможно, такой опыт применят и у нас.

Первоначальные вложения и инвестиции бизнеса в создание системы просчитаны. Все затраты, в том числе и торговых объектов, бизнеса, производителей, должны покрываться за счет деятельности депозитно-залоговой системы.

Также замминистра высказался на тему порядка расчета стоимости вывоза твердых коммунальных отходов не оптимален. По его мнению, нынешний рассчет по объему не оптимален и не справедлив, поэтому планируется обеспечить плавный переход на учет или расчет по массе образования. "В настоящее время разрабатывается технический кодекс о методике массы образования отходов у потребителей, у населения. Я думаю, что мы, разработав и утвердив в установленном порядке технический кодекс, определим методику, и таким образом будет производиться расчет. Наверное, после этого обеспечим плавный переход на массовые расчеты. Я думаю, что все-таки в этом году это, наверное, не правильно. Наверное, с 2021 года у нас в планах заложен такой порядок определения", - заключил он.