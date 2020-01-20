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2 млн долларов за секунду боя. Стал известен гонорар Конора

20.01.2020 12:54 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Общий заработок ирландского бойца смешанного стиля Конора Макгрегора, бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях, за поединок с американцем Дональдом Серроне составил 78 млн долларов, сообщает издание Lad Bible.


Reuters

С учетом того, что Макгрегор на турнире UFC в Лас-Вегасе за 40 секунд победил Серроне нокаутом в первом раунде, получается, что ирландец заработал почти по 2 млн долларов за каждую секунду поединка. Официальный его гонорар составил 3 млн долларов, а большую часть общей суммы он заработал от продажи просмотров боя.

У 31-летнего Макгрегора 22 победы и 4 поражения в 26 поединках в MMA. На счету 36-летнего Серроне 51 поединок в смешанных единоборствах, в которых он одержал 36 побед и потерпел 14 поражений, еще один бой завершился вничью.

 
 
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Общий заработок ирландского бойца смешанного стиля Конора Макгрегора, бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях, за поединок с американцем Дональдом Серроне...
 
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