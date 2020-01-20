2 млн долларов за секунду боя. Стал известен гонорар Конора

Источник материала: Tut.by

Общий заработок ирландского бойца смешанного стиля Конора Макгрегора, бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях, за поединок с американцем Дональдом Серроне составил 78 млн долларов, сообщает издание Lad Bible.



Reuters

С учетом того, что Макгрегор на турнире UFC в Лас-Вегасе за 40 секунд победил Серроне нокаутом в первом раунде, получается, что ирландец заработал почти по 2 млн долларов за каждую секунду поединка. Официальный его гонорар составил 3 млн долларов, а большую часть общей суммы он заработал от продажи просмотров боя.

У 31-летнего Макгрегора 22 победы и 4 поражения в 26 поединках в MMA. На счету 36-летнего Серроне 51 поединок в смешанных единоборствах, в которых он одержал 36 побед и потерпел 14 поражений, еще один бой завершился вничью.