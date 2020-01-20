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20 января на Кобринщине стартует республиканская акция Безопасность – в каждый дом!»

20.01.2020 — Разное | Кобринский вестник  
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Источник материала: Кобринский вестник

Неосторожное обращение с огнем является самой распространенной причиной возникновения пожаров. Статистика свидетельствует, что практически половина из них возникает по вине людей, не знающих или безответственно относящихся к выполнению правил пожарной безопасности. Для привлечения внимания граждан к проблеме возникновения пожаров и гибели на них с 20 января по 20 февраля во всех уголках Беларуси спасатели проведут республиканскую акцию «Безопасность – в каждый дом!».

20 января на Кобринщине стартует республиканская акция Безопасность – в каждый дом!»

Акция состоит из 5 этапов. Первый из них пройдет с 20 по 26 января. Целевая аудитория данного этапа – лица, злоупотребляющие алкоголем и ведущие асоциальный образ жизни. Работа будет проводиться на базе сельисполкомов. Мероприятия пройдут под единым названием «Трезвый взгляд на безопасность», которые включат в себя профилактические беседы, демонстрацию фильмов, а также занятия на тематических интерактивных площадках.

На втором этапе, который пройдет с 27 января по 2 февраля, внимание спасателей сместится на престарелых граждан с активной жизненной позицией и жителей сельских населенных пунктов. Для них подготовлено широкомасштабное мероприятие «Скарбонка бяспекi», которое пройдет на базе сельских домов культуры. Этот этап станет по-настоящему необычным, потому что помимо раздачи тематической нагладно-изобразительной продукции и бесед о безопасности жизнедеятельности будет проведен ряд новых активностей. Так, спасатели подготовили квест-игру «Первый спасатель на деревне», представляющую собой 11 интерактивных площадок.

С 3 по 7 февраля пройдет третий этап акции. Акцент будет сделан на трудовые коллективы района. Там проведут ряд мероприятий, в ходе которых работники МЧС разъяснят основные правила безопасности, приведя в пример статистические данные, продемонстрируют тематические фильмы, проведут викторины и конкурсы.

Не останутся без внимания и студенты лицея и колледжа – им будет посвящен четвертый этап акции, проводимый с 10 по 14 февраля. Для них спасатели будут использовать самые современные формы работы. Студенты станут участниками ток-шоу «Диалог», в котором постараются найти решения существующих проблем в области безопасности жизнедеятельности. Интерактивная беседа «Секрет безопасности» позволит узнать основные причины пожаров и закрепить полученные знания на практике. Не обойдется без уникальных форматов – игры «Где логика?», в которой предстоит связать с правилами безопасного поведения зашифрованные на слайдах слова, и «Брейн-ринга», где участники в течение минуты ответят на вопросы, касающиеся безопасности жизнедеятельности.

Заключительный этап начнется 17 февраля и продлится до 20 февраля. Полем действий спасателей станут места с массовым пребыванием людей – открытые площадки, крупные торговые центры, рынки и т.д. Финальные мероприятия будут представлены интерактивными площадками и яркими концертными программами, в которых примут участие активисты БМООСП, коллективы художественной самодеятельности.

Кобринский РОЧС.

 
 
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20 января на Кобринщине стартует республиканская акция Безопасность – в каждый дом!»
 
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