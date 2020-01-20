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Звезда «Счастливы вместе» признала вину в хранении наркотиков и заплатит штраф
Источник материала: Tut.by
Сегодня суд огласил приговор российской актрисе Наталье Бочкаревой. Прокурор и дознователь встали на сторону звезды: так как она впервые совершила серьезное правонарушение, наказание актрисы «Счастливы вместе» ограничится штрафом,
Скандальная история с наркотиками для 39-летней Натальи Бочкаревой наконец-то официально закончилась. Во время заседания в Преображенском суде актриса полностью подтвердила свою вину: она якобы обнаружила в машине сверток с неизвестным веществом, но не обратилась в полицию. При этом в транспортном средстве были найдены и купюры со следам наркотиков, происхождение которых никто не мог объяснить.
По мнению дознователя, звезда сериала «Счастливы вместе» искупила проступок, ведь она не только раскаялась в совершенном преступлении, но и вплотную занялась благотворительностью: Наталья перевела крупную сумму в фонд «Воскресение» (размер не сообщается). В итоге все обвинения со звезды были сняты, а в качестве наказания ее обязали выплатить денежный штраф в размере 30 тысяч российских рублей (менее 500 долларов).
О том, что актриса вполне возможно отделается штрафом, стало известно еще пару недель назад. Тогда многие граждане возмутились решению суда, ведь Бочкареву
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Прокурор и дознователь встали на сторону актрисы, которая впервые совершила серьезное правонарушение.
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