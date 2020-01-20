Госсекретарь Совбеза Беларуси Равков сделал первое заявление в новой должности

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Государственный секретарь Совбеза Беларуси Андрей Равков намерен заняться совершенствованием национальной системы безопасности. Равков подчеркнул, что созданная в республике система вполне дееспособна, передает «МИР 24».

Глава Совбеза Беларуси рассказал о планах и выступил с первым заявлением в новой должности. «Есть необходимый комплект нормативной базы, которая позволяет управлять этой системой, чтобы она не давала сбоев. Главная задача, которую поставил глава государства, – это изучить все нюансы, совершенствовать и развивать национальную систему безопасности», – заявил государственный секретарь Совета безопасности республики Беларусь Андрей Равков.