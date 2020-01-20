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Беларусь и Молдова перешли на безразрешительную систему автоперевозок
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Белорусским автоперевозчикам для работы на территории Молдовы больше не надо получать разрешение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вступило в силу соответствующее соглашение между правительствами двух стран. Теперь наши компании и предприниматели могут осуществлять перевозку грузов и пассажиров в Молдову и из нее, между точками внутри страны, а также передвигаться по ее территории транзитом без специального разрешения.
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Новости Беларуси. Белорусским автоперевозчикам для работы на территории Молдовы больше не надо получать разрешение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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