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Беларусь и Молдова перешли на безразрешительную систему автоперевозок

20.01.2020 19:01 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Белорусским автоперевозчикам для работы на территории Молдовы больше не надо получать разрешение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вступило в силу соответствующее соглашение между правительствами двух стран. Теперь наши компании и предприниматели могут осуществлять перевозку грузов и пассажиров в Молдову и из нее, между точками внутри страны, а также передвигаться по ее территории транзитом без специального разрешения.

Больше новостей экономики за 20 января здесь.

Люди в материале: Сергей Савицкий
 
Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. Белорусским автоперевозчикам для работы на территории Молдовы больше не надо получать разрешение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
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