Беларусь и Молдова перешли на безразрешительную систему автоперевозок

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Белорусским автоперевозчикам для работы на территории Молдовы больше не надо получать разрешение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вступило в силу соответствующее соглашение между правительствами двух стран. Теперь наши компании и предприниматели могут осуществлять перевозку грузов и пассажиров в Молдову и из нее, между точками внутри страны, а также передвигаться по ее территории транзитом без специального разрешения.