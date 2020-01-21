ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ультрамарафонец собирается бежать в Минске сутки без сна

21.01.2020 08:00 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

7 февраля витеблянин Евгений Гуцалов собирается бежать в Минске 24 часа, делая лишь десятиминутные перерывы на перекус. Суточный забег он проведет на беговой дорожке в бизнес-центре «21 век» (Независимости, 169) в шоу-руме магазина «Фитнес Технологии». Днем за атлетом на дорожке смогут наблюдать все желающие.


Фото: Настя Шубина

Евгений рассказал TUT.BY, что идея проверить свой предел у него появилась давно. Ультрамарафоны он бегает больше года, но счет им не ведет (Витебска пробежал 650 км с севера на юг Беларуси">тут мы писали, как он за 10 дней пробежал 650 километров с севера на юг Беларуси). Его предыдущий личный рекорд — 125 километров непрерывного бега за 12 часов.

— Разница будет существенная и по времени, и по формату бега, — поясняет атлет. — Все-таки на беговой дорожке работают одни и те же группы мышц, и это монотонное занятие. Но для меня это хорошее испытание, хотя больше не физическое, а моральное: оно поможет проверить, насколько хорошо я научился контролировать свой разум.

Очередной вызов атлета будет благотворительным, с его помощью он хочет привлечь внимание к витебскому общественному объединению «ДАР».

— Энергию нужно направить в правильное русло, чтобы и бег был во благо, и помощь была значимой. Иногда я тренируюсь с командой «ДАР», которая организовывает совместный отдых детей с ограниченными возможностями и физически здоровых людей. Вижу, что ребята делают хорошее дело, но им сложно тянуть все на своих плечах: дорогие коляски, экипировка, выезды за пределы страны. Надеюсь через свой беговой проект и социальные сети привлечь спонсоров и собрать деньги, которые станут для них хорошей поддержкой.

У особо активных атлетов есть возможность 7 февраля поддержать Евгения и пробежать рядом с ним в порядке живой очереди — в шоу-руме установят вторую беговую дорожку. Время забега ультрамарафонец объявит на своей странице в инстаграме позже: старт зависит от того, сможет ли витеблянин найти ночлег в Минске и приехать за день до начала испытания.

Читайте также

Использование материала в полном объеме запрещено без письменного разрешения редакции TUT.BY. За разрешением обращайтесь на nn@tutby.com

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
7 февраля житель Витебска Евгений Гуцалов собирается бежать целые сутки в Минске. Забег будет благотворительным.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Оршанском районе Lexus столкнулся с ЗИЛом. Водитель иномарки в больнице
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

20.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
21.01.2020
Mir24.TV Belarus
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика