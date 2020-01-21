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Вместо российской: Беларусь начала импортировать норвежскую нефть

21.01.2020 09:10 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Вместо российской: Беларусь начала импортировать норвежскую нефть

"Белорусская нефтяная компания" будет импортировать нефть норвежского месторождения Йохан Свердруп. Закуплено около 80 тысяч тонн нефти.

Беларусь будет импортировать нефть из Норвегии через Клайпедский порт и «Литовские железные дороги», поскольку между Минском и Москвой затянулась тяжба из-за поставок сырья, пишет ru.delfi.lt.

Об этом 20 января сообщили представители компаний.

"Этот груз из Клайпедского порта перевезут «Литовские железные дороги». Мы следим за ситуацией на рынке и стараемся предложить клиентам конкурентоспособные решения", – сказал представитель "ЛЖД" Мантас Дубаускас.

"Белорусская нефтяная компания" будет импортировать нефть норвежского месторождения Йохан Свердруп, об этом Reuters сообщил белорусский государственный концерн "Белнефтхим".

После того как Москва и Минск не договорились об условиях поставок нефти в 2020 году, Россия с 1 января прекратила поставки сырья белорусским нефтеперерабатывающим заводам. Несмотря на это 4 января поставки были отчасти возобновлены.

На белорусский нефтеперерабатывающий завод «Нафтан» по железной дороге доставят 80 000 тонн нефти норвежского месторождения Йохан Свердруп.

По данным терминала Refinitiv Eikon, танкер с 80 000 т нефти прибудет в Клайпеду 22 января, сообщает Reuters.

"БНК" приобрела нефть норвежского месторождения Йохан Свердруп у французской компании Total. Разработка норвежского месторождения Йохан Свердруп была начата осенью 2019 года. Эта нефть своими качествами напоминает нефть Urals, которую Беларуси поставляла Россия.

 

 
Теги: Минск
 
 
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"Белорусская нефтяная компания" будет импортировать нефть норвежского месторождения Йохан Свердруп. Закуплено около 80 тысяч тонн нефти.
 
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