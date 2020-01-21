Великая империя Диор. Как кутюрье покорил миллионы женских сердец

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Его наряды сводили с ума Мэрилин Монро, Эдит Пиаф, Марлен Дитрих и тысячи парижанок, каждая женщина чувствовала себя хрупкой, нежной и сексуальной. Однако к самому модельеру признание пришло только в зрелом возрасте. 21 января 1905 г. родился французский кутюрье Кристиан Диор.

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В детстве маленькому Кристиану цыганка предсказала непростую судьбу: «Тебя ждёт много испытаний. Ты будешь очень, очень беден, но потом, благодаря женщинам, снова разбогатеешь», — сказала она. Пророчества сбылись. Именно женщины, для которых он создавал свои коллекции одежды, принесли французу Кристиану Диору известность и состояние. Но ждать этой белой полосы в своей жизни ему пришлось целых 42 года. В день рождения великого кутюрье АиФ.ru вспоминает непростую историю восхождения Диора на пьедестал высокой моды.

Дух Гранвиля

Кристиан — второй ребёнок жителей французского региона Нормандия Мориса и Мадлен Диор. Отец мальчика был довольно состоятельным человеком, поэтому все дети (их было пятеро) получили достойное образование и ни в чём не нуждались. Долгое время многочисленное семейство жило в красивом особняке на скалах, всего в одном километре от центра города Гранвиль. В течение нескольких лет мадам Диор тщательно занималась обустройством дома, и маленький Кристиан с удовольствием помогал маме. Благодаря её труду и заботам о хозяйстве каждый, кто посещал виллу, попадал в уютный и продуманный до мелочей мир, где можно было часами любоваться восхитительным садом. Именно в такой атмосфере и рос будущий кутюрье до шести лет, пока его родители не приняли решение о переезде в Париж.

Позже семье Диор придётся продать свой дом — этот уголок спокойствия и красоты. Однако воспоминания о вилле с серо-розовым фасадом и царившей там атмосфере навсегда останутся в сердце модельера. Он будет воспроизводить дух Гранвиля во многих своих творениях.





Дом-музей Кристиана Диора в Гранвиле. Фото: Commons.wikimedia.org / Clio

Первый удар судьбы

В юные годы Кристиан мечтал стать художником, но по настоянию матери ему пришлось поступить в Свободную школу политических наук. Однако переезд в Париж хоть и лишил Диора родного дома, предоставил ему новые увлекательные возможности. Параллельно с учёбой будущий кутюрье начал вести другую, более интересную жизнь. Молодой человек завёл знакомства с самыми выдающимися деятелями искусства своего времени. Общаясь с ними, он, как это ни странно, окончательно забыл о желании стать художником и находился в поисках своего истинного пути. Неизвестно, чем бы они завершились, если бы не предложение его друга Жака Бонжака занять пост директора картинной галереи, на которое Кристиан с удовольствием откликнулся. В галерее выставлялись уже известные и ещё только начинающие художники: Фрэнсис Роуз, Отто Дикс, Сальвадор Дали, Пабло Пикассо и многие другие. Всё складывалось благополучно. Казалось, что эта должность создана для Диора, но из-за бушующего экономического кризиса дела друзей пошли очень плохо. В 1932 году некогда успешный бизнес пришлось закрыть. В одночасье Кристиан остался без работы. Родные не могли ему ничем помочь. Мать молодого человека умерла от рака, отец разорился и тяжело заболел туберкулёзом, дом в Гранвиле больше не принадлежал семейству. В течение нескольких лет Диор вёл полунищенское существование и тоже заболел туберкулёзом. Лишь в 1935 году удача снова улыбнулась ему.

На пути к славе

После нескольких лет безработицы, апатии и борьбы с болезнью Диор нашёл приют у своего друга Жана Озенна, талантливого рисовальщика модных эскизов. Глядя на него, будущий модельер создал свои первые наброски шляпок и костюмов. Сначала Диор делал их для собственного удовольствия и лишь затем начал продавать. В 1938 году работы Кристиана заметил известный модельер Роберт Пиге и захотел предложить молодому таланту сотрудничество, но Вторая мировая война отсрочила триумф Диора. Будущий кутюрье ушёл в армию и служил на юге Франции.

Возвращение к работе стало возможным лишь в 1941 году. На этот раз Кристиана охотно приняли в модный дом к Люсьену Лелонгу. Именно там 36-летний Диор освоил ремесло и технологию, однако настоящая слава пришла к нему только через несколько лет — уже в освобождённой от немцев Франции.

Храм моды

Работая у Люсьена Лелонга, Диор получил предложение встретиться с преуспевающим промышленником послевоенного времени Марселем Буссаком, который хотел предложить ему должность художественного директора дома моды Philippe et Gaston. Во время встречи Диор отказался от приготовленного для него поста и впервые озвучил идею создания собственного дома моды, которая нашла поддержку у Буссака. «Всё будет новым, начиная с атмосферы и персонала и заканчивая мебелью и помещением», — говорил окрылённый идеей Кристиан, и он не обманул ожиданий своего инвестора.

В декабре 1946 года Дом моды Диор открыл свои двери первым посетителям по адресу авеню Монтень 30. По задумке модельера, предметы интерьера в особняке не должны были отвлекать гостей от демонстрирующихся коллекций. Напротив, они призваны были служить их элегантным обрамлением. Уже в 1948 году Кристиан понял, что масштабы его империи стремительно растут, и приспособил для работы даже бывшую конюшню — пришлось надстроить над ней несколько этажей. В 1949 году Кристиан Диор берёт в аренду соседние здания по улице Франсуа I. Спустя всего лишь семь лет после открытия бизнес Диора уже занимал пять зданий, насчитывал двадцать восемь ателье и более тысячи сотрудников. Кутюрье создал настоящий храм моды.

Революция от Диор

Первая коллекция Диора произвела настоящую революцию. Весной 1947 года облик женщин навсегда изменился, ведь кутюрье вернул прекрасному полу потерянные за годы войны лёгкость, изящество и женственность. Ещё в детстве Кристиан заметил, что несмотря на все тяготы жизни дамы всегда хотят выглядеть привлекательно. Новый стиль, разработанный его модным домом, получил название New Look. Символом коллекции стал костюм Bar: жакет из шёлковой материи кремового цвета с закруглёнными басками, чётко облегающий силуэт, пышная чёрная плиссированная юбка и небольшая шляпка. Однако хвалебные речи в адрес Диора часто звучали вперемешку с критикой феминисток и людей, считающих невозможным возвращение к роскоши в непростое для Франции время.

И всё же положительных отзывов было намного больше. Первый показ модного дома понравился большинству успешных женщин того времени, среди которых была Марлен Дитрих. Позднее актриса станет не только клиенткой, но и подругой и даже соседкой великого кутюрье по авеню Монтень.

Постепенно имя Диора становится синонимом роскоши, модельер начинает выпускать не только линии одежды, но и ароматы, обувь, меха, аксессуары. Товарооборот его модной империи составлял примерно $20 миллионов долларов в год — огромные в то время деньги.

10 лет успеха

Кристиан Диор прошёл лишения и нищету, взобрался на вершину успеха, но пробыл там всего 10 лет. 24 октября 1957 года модельер внезапно скончался от сердечного приступа в Италии в возрасте 52 лет. Потеряв своего создателя, великая империя долго не могла найти достойную замену. Был период, когда популярность и авторитет дома моды так сильно упали, что показы коллекций проходили в полупустых залах. Ситуацию спас бизнесмен Бернар Арно, который купил фирму в 1984 году.

Второе дыхание модный дом получил, когда пост главного модельера занял Джанфранко Ферре. Его первая коллекция вернула на подиум утраченную и знаменитую на весь мир изысканность от Диор. После Ферре эта должность принадлежала Джону Гальяно, а с 2011 года у руля компании находится Раф Симонс. 9 июля 2013 года именно он организовал показ женской коллекции бренда на Красной площади в Москве.

Сегодня последователи легендарного кутюрье бережно сохраняют его традиции, но при этом не боятся экспериментировать со стилем, так же, как когда-то это делал сам Диор, создав свой New Look и воплотив в жизнь образ изысканной женщины.